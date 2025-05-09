Пільговий проїзд у потягах — чи можуть заощадити пенсіонери у 2025

Провідниця перевіряє квиток у жінки. Фото: УНІАН

Держава гарантує пенсіонерам доступ до низки пільг після виходу на заслужений відпочинок. Одна із важливих переваг — це можливість безплатно користуватись громадським транспортом. Що стосується подорожей залізницею, пільги у пенсіонерів є, але вони працюють не скрізь.

На офіційному сайті Укрзалізниці можна знайти актуальну інформацію про знижки, які діють для пенсіонерів у 2025 році.

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Які знижки пропонує Укрзалізниця пенсіонерам

В Україні право на пільговий проїзд залізничним транспортом мають лише окремі категорії громадян. Для одних передбачено безплатне користування приміськими електричками, а для інших — часткові знижки на квитки у швидкісні або регіональні поїзди.

Громадяни пенсійного віку мають змогу безоплатно користуватися лише приміськими електропоїздами. Для поїздок у потягах далекого сполучення пільги не передбачено — доведеться сплачувати повну ціну квитка.

Крім того, люди поважного віку мають право на безплатний проїзд у міському комунальному транспорті: автобусах, тролейбусах і трамваях. Пільга не діє на метро та таксі. Щоб скористатися правом на безплатний проїзд, слід мати при собі пенсійне посвідчення встановленого зразка.

Хто ще має пільги на проїзд з Укрзалізницею

Окрім пенсіонерів, Укрзалізниця пропонує пільгові умови проїзду для таких категорій громадян:

Студенти

Особи, які навчаються у закладах вищої освіти І – IV рівнів акредитації або в ПТУ, мають право на 50% знижку на квитки у поїздах далекого прямування (у плацкартних вагонах), регіональних поїздах 2-го та 3-го класу, а також в електричках.

Знижка дійсна лише для студентів денної форми навчання, які мають дійсний студентський квиток.

Люди з інвалідністю

Люди з інвалідністю можуть подорожувати приміськими електричками безплатно. Якщо їх супроводжує особа, то для такої людини передбачена 50% знижка в період з 1 жовтня до 15 травня.

Для поїздок далекого прямування така ж знижка діє в ті ж самі дати як для осіб з інвалідністю, так і для супроводжуючих. Потрібно мати при собі документ, що підтверджує відповідний статус.

Учасники бойових дій

Ветерани бойових дій (АТО, ООС, війна з РФ) можуть безплатно користуватися електричками. А ще — один раз на два роки здійснити безплатну поїздку у поїзді далекого сполучення (в обидва боки) або один раз на рік отримати 50% знижку. Потрібно мати відповідне посвідчення.

Багатодітні родини

Діти з багатодітних сімей можуть безплатно їздити електричками приміського сполучення. Для цього необхідно надати відповідне посвідчення.

Повний перелік осіб, що мають право на пільговий залізничний проїзд, доступний на сайті Укрзалізниці.

Раніше ми писали, що в Україні громадяни, яким виповнилося 60 років, можуть користуватись правом на безплатний проїзд у громадському транспорті. Проте варто враховувати, що така пільга не поширюється на всі види перевезень.

Також ми розповідали, що люди, які мають статус учасника бойових дій (УБД), користуються рядом державних переваг, зокрема правом на знижений тариф або повністю безоплатне користування окремими послугами. Одним із важливих привілеїв є можливість безплатного пересування як у межах міста, так і між різними населеними пунктами.