Льготный проезд в поездах — могут ли сэкономить пенсионеры в 2025

Проводница проверяет билет у женщины. Фото: УНИАН

Государство гарантирует пенсионерам доступ к ряду льгот после выхода на заслуженный отдых. Одно из важных преимуществ — это возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Что касается путешествий по железной дороге, льготы у пенсионеров есть, но они работают не везде.

На официальном сайте Укрзализныци можно найти актуальную информацию о скидках, которые действуют для пенсионеров в 2025 году.

Реклама

Читайте также:

Какие скидки предлагает Укрзализныця пенсионерам

В Украине право на льготный проезд железнодорожным транспортом имеют лишь отдельные категории граждан. Для одних предусмотрено бесплатное пользование пригородными электричками, а для других — частичные скидки на билеты в скоростные или региональные поезда.

Граждане пенсионного возраста могут бесплатно пользоваться только пригородными электропоездами. Для поездок в поездах дальнего следования льготы не предусмотрены — придется платить полную цену билета.

Кроме того, люди почтенного возраста имеют право на бесплатный проезд в городском коммунальном транспорте: автобусах, троллейбусах и трамваях. Льгота не действует на метро и такси. Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, следует иметь при себе пенсионное удостоверение установленного образца.

Кто еще имеет льготы на проезд с Укрзализныцей

Кроме пенсионеров, Укрзализныця предлагает льготные условия проезда для таких категорий граждан:

Студенты

Лица, обучающиеся в учреждениях высшего образования I - IV уровней аккредитации или в ПТУ, имеют право на 50% скидку на билеты в поездах дальнего следования (в плацкартных вагонах), региональных поездах 2-го и 3-го класса, а также в электричках.

Скидка действительна только для студентов дневной формы обучения, которые имеют действительный студенческий билет.

Люди с инвалидностью

Люди с инвалидностью могут путешествовать пригородными электричками бесплатно. Если их сопровождает лицо, то для такого человека предусмотрена 50% скидка в период с 1 октября по 15 мая.

Для поездок дальнего следования такая же скидка действует в те же самые даты как для лиц с инвалидностью, так и для сопровождающих. Нужно иметь при себе документ, подтверждающий соответствующий статус.

Участники боевых действий

Ветераны боевых действий (АТО, ООС, война с РФ) могут бесплатно пользоваться электричками. А еще — один раз в два года осуществить бесплатную поездку в поезде дальнего следования (в обе стороны) или один раз в год получить 50% скидку. Нужно иметь соответствующее удостоверение.

Многодетные семьи

Дети из многодетных семей могут бесплатно ездить электричками пригородного сообщения. Для этого необходимо предоставить соответствующее удостоверение.

Полный перечень лиц, имеющих право на льготный железнодорожный проезд, доступен на сайте Укрзализныци.

Ранее мы писали, что в Украине граждане, которым исполнилось 60 лет, могут пользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако стоит учитывать, что такая льгота не распространяется на все виды перевозок.

Также мы рассказывали, что люди, которые имеют статус участника боевых действий (УБД), пользуются рядом государственных преимуществ, в частности правом на сниженный тариф или полностью бесплатное пользование отдельными услугами. Одной из важных привилегий является возможность бесплатного передвижения как в пределах города, так и между различными населенными пунктами.