Красные линии для пассажиров УЗ — кого могут высадить из поезда в 2025

Проводница проверяет билет у мужчины. Фото: УНИАН

В поездах Укрзализныци действуют четкие правила для пассажиров. Если их нарушить, можно получить штраф или даже быть принудительно высаженным из поезда.

О том, какие права имеют пассажиры и почему могут снять с поезда в 2025 году, отмечается в приказе "Об утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

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Какие права имеют пассажиры Укрзализныци

Пассажир имеет право занять место, указанное в билете, даже если сел не на начальной станции маршрута. Если одно и то же место случайно продали нескольким людям, проводник обязан разрешить ситуацию:

найти свободное место;

предоставить альтернативу — даже в вагоне высшего класса, без доплат.

Если предложенные варианты не подходят — пассажиру возвращают стоимость билета. Человек, который по ошибке попал не в тот поезд, должен выйти на ближайшей остановке. Проводник оформит акт, по которому пассажир сможет бесплатно вернуться к станции отправления.

Согласно обновлениям, вес ручной клади не должен превышать 36 кг. Ее следует размещать в соответствии с местом пассажира — на верхней или нижней полке, или в специально определенных зонах.

Кого могут высадить из поезда

Пассажира могут принудительно высадить, если он:

нарушает общественный порядок;

в состоянии сильного алкогольного опьянения;

перевозит запрещенные вещи и отказывается их сдать;

имеет серьезные проблемы со здоровьем — тогда его передают медикам.

Все эти требования необходимы для повышения безопасности и комфорта пассажиров и работников Укрзализныци.

Ранее мы писали, что в Украине граждане, достигшие 60-летнего возраста, могут воспользоваться правом на бесплатный проезд. Однако важно знать, что эта льгота не охватывает все виды общественного транспорта.

Также мы рассказывали, что метрополитен остается лучшим способом передвижения по городу, однако в нем необходимо придерживаться установленных правил. В определенных ситуациях пассажиру могут отказать в проезде.