Заощадити не вдасться — в якому транспорті пенсіонери повинні оплачувати проїзд

Жінка похилого віку заходить в тролейбус. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні особи, яким виповнилося 60 років, мають право користуватися безплатним проїздом. Втім, варто враховувати, що ця пільга не поширюється на всі види громадського транспорту.

Про те, де пенсіонери повинні оплачувати проїзд у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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В якому транспорті потрібно платити пенсіонерам

Хоча громадяни пенсійного віку мають низку транспортних пільг, за певні поїздки все ж доведеться платити. Зокрема, мова йде про:

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послуги таксі;

поїздки міжміськими потягами;

електрички далекого прямування.

Щодо міських комерційних маршруток, то рішення про безплатний проїзд чи знижки ухвалюють місцеві органи влади. Інформація про наявні пільги має бути розміщена всередині транспортного засобу, а також доступна на сайтах відповідних міських чи сільських рад.

У якому транспорті українці 60+ можуть їздити безплатно

Безоплатний проїзд пенсіонерів у транспорті загального користування визначений постановою Кабінету Міністрів від 17 травня 1993 року "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

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Щоб скористатися правом на пільгу, необхідно пред’явити пенсійне посвідчення. У разі його відсутності, доведеться оплачувати поїздку на загальних умовах.

У транспорті з електронною системою обліку пасажирів пільговикам видається спеціальний електронний квиток — він оформлюється безплатно. Право на безплатний проїзд поширюється на такі види транспорту:

трамваї;

автобуси;

тролейбуси.

Окрім того, у 2025 році пенсіонери, які досягли 60-річного віку, мають змогу безоплатно користуватися електричками приміського сполучення, незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Раніше ми писали, що у громадському транспорті діють правила щодо поведінки, оплати проїзду та перевезення речей — для безпеки й зручності пасажирів. Окрім квитка, іноді потрібно сплатити додаткові послуги, про які не всі знають.

Також ми розповідали, що Київ зіткнувся з транспортним колапсом, через обстріл РФ були пошкоджені колії та кабелі метро, рух між берегами зупинився. Це спричинило сплеск попиту на таксі та зростання цін, адже наземний транспорт не справлявся.