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Главная Экономика Льготы для пенсионеров — в каком транспорте оплата обязательна

Льготы для пенсионеров — в каком транспорте оплата обязательна

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Дата публикации 9 июня 2025 14:15
Сэкономить не удастся — в каком транспорте пенсионеры должны оплачивать проезд
Пожилая женщина заходит в троллейбус. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине лица, которым исполнилось 60 лет, имеют право пользоваться бесплатным проездом. Впрочем, стоит учитывать, что эта льгота не распространяется на все виды общественного транспорта.

О том, где пенсионеры должны оплачивать проезд в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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В каком транспорте нужно платить пенсионерам

Хотя граждане пенсионного возраста имеют ряд транспортных льгот, за определенные поездки все же придется платить. В частности, речь идет о:

  • услугах такси;
  • поездки междугородними поездами;
  • электричках дальнего следования.

Что касается городских коммерческих маршруток, то решение о бесплатном проезде или скидках принимают местные органы власти. Информация об имеющихся льготах должна быть размещена внутри транспортного средства, а также доступна на сайтах соответствующих городских или сельских советов.

В каком транспорте украинцы 60+ могут ездить бесплатно

Бесплатный проезд пенсионеров в транспорте общего пользования определен постановлением Кабинета Министров от 17 мая 1993 года "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Чтобы воспользоваться правом на льготу, необходимо предъявить пенсионное удостоверение. В случае его отсутствия, придется оплачивать поездку на общих условиях.

В транспорте с электронной системой учета пассажиров льготникам выдается специальный электронный билет — он оформляется бесплатно. Право на бесплатный проезд распространяется на такие виды транспорта:

  • трамваи;
  • автобусы;
  • троллейбусы.

Кроме того, в 2025 году пенсионеры, достигшие 60-летнего возраста, могут бесплатно пользоваться электричками пригородного сообщения, независимо от места регистрации или проживания.

Ранее мы писали, что в общественном транспорте действуют правила поведения, оплаты проезда и перевозки вещей — для безопасности и удобства пассажиров. Кроме билета, иногда нужно оплатить дополнительные услуги, о которых не все знают.

Также мы рассказывали, что Киев столкнулся с транспортным коллапсом, из-за обстрела РФ были повреждены пути и кабели метро, движение между берегами остановилось. Это вызвало всплеск спроса на такси и рост цен, ведь наземный транспорт не справлялся.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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