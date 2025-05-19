Послуга, про яку мало хто знає — за що потрібно доплачувати в транспорті

Жінки в тролейбусі. Фото: УНІАН

В міських автобусах, тролейбусах та трамваях діють чіткі вимоги до громадян, які стосуються поведінки у салоні, оплати проїзду та перевезення вантажу. Вони потрібні для комфорту та безпеки в всіх пасажирів. Також, окрім проїзду, людину можуть попросити оплатити додаткову послугу, про яку багато хто не знає.

Про те, за що потрібно доплачувати пасажирам громадського транспорту, зазначається на сайті Верховної Ради України.

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У громадському транспорті діють чіткі обмеження щодо багажу. Якщо ваші речі важать понад 40 кг, мають розміри понад 100×50×30 см або довжину понад 190 см — їх можуть не дозволити провезти. У такому разі водій або контролер мають право не пустити вас до салону або попросити вийти на найближчій зупинці.

Проте остаточне рішення приймає саме контролер. Лише після того, як він перевірить розміри рулеткою або зважить багаж спеціальними вагами. У інших випадках, якщо:

вага речей від 30 до 40 кг — доведеться купити та закомпостувати додатковий квиток;

вага до 30 кг — це вважається ручною поклажею, перевозити її можна безплатно.

Також пасажири можуть взяти у салон:

санчата;

велосипед;

дитячий візочок;

дрібний садовий інвентар;

клітку з невеликою твариною.

Чи можна перевозити домашніх улюбленців

Щодо домашніх улюбленців, таких як кішки чи собаки — вони також можуть подорожувати з вами. Але собака має бути в наморднику й на короткому повідцеві. Крім того, контролер може попросити показати ветеринарні документи на тварину. Якщо документів немає — можуть висадити з транспорту.

Раніше ми писали, що пасажирам Укрзалізниці слід дотримуватись правил перевезення багажу. За перевищення норм доведеться доплатити, а іноді — й зовсім відмовляють у перевезенні речей.

Також ми розповідали, що пенсіонери в Україні мають право на безплатний проїзд у транспорті, але скористатись ним можна лише за наявності пенсійного посвідчення. Без нього доведеться платити повну вартість, а в разі відсутності квитка — ще й сплатити штраф.