Услуга, о которой мало кто знает — за что нужно доплачивать в транспорте

Женщины в троллейбусе. Фото: УНИАН

В городских автобусах, троллейбусах и трамваях действуют четкие требования к гражданам, касающиеся поведения в салоне, оплаты проезда и перевозки груза. Они нужны для комфорта и безопасности всех пассажиров. Также, кроме проезда, человека могут попросить оплатить дополнительную услугу, о которой многие не знают.

О том, за что нужно доплачивать пассажирам общественного транспорта, отмечается на сайте Верховной Рады Украины.

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В общественном транспорте действуют четкие ограничения по багажу. Если ваши вещи весят более 40 кг, имеют размеры более 100×50×30 см или длину более 190 см — их могут не позволить провезти. В таком случае водитель или контролер имеют право не пустить вас в салон или попросить выйти на ближайшей остановке.

Однако окончательное решение принимает именно контролер. Только после того, как он проверит размеры рулеткой или взвесит багаж специальными весами. В других случаях, если:

вес вещей от 30 до 40 кг — придется купить и закомпостировать дополнительный билет;

вес до 30 кг — это считается ручной кладью, перевозить ее можно бесплатно.

Также пассажиры могут взять в салон:

санки;

велосипед;

детскую коляску;

мелкий садовый инвентарь;

клетку с небольшим животным.

Можно ли перевозить домашних любимцев

Что касается домашних любимцев, таких как кошки или собаки — они также могут путешествовать с вами. Но собака должна быть в наморднике и на коротком поводке. Кроме того, контроллер может попросить показать ветеринарные документы на животное. Если документов нет — могут высадить из транспорта.

Ранее мы писали, что пассажирам Укрзализныци следует соблюдать правила перевозки багажа. За превышение норм придется доплатить, а иногда — и вовсе отказывают в перевозке вещей.

Также мы рассказывали, что пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в транспорте, но воспользоваться им можно только при наличии пенсионного удостоверения. Без него придется платить полную стоимость, а в случае отсутствия билета — еще и заплатить штраф.