Колапс із транспортом у Києві продовжується — що відбувається з цінами на таксі

Таксі Uklon. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Кияни стикнулися з транспортним колапсом вранці, 6 червня. Нічний масований обстріл Росії пошкодив колії та кабельні лінії метрополітену, через що довелося тимчасово призупинити рух поїздів між лівим і правим берегом столиці України. Як результат — ціни на таксі різко виросли, бо наземний транспорт не міг впоратися з кількістю пасажирів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на таксі в Києві наприкінці робочого дня.

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Як змінилася вартість таксі

Ремонтні роботи на червоній лінії метрополітену тривають ввечері, 6 червня. Очевидно, киянам довелося повертатися з роботи або на таксі, або громадським транспортом. Постає питання, чи повторилася ситуація з високими цінами в Uklon, Uber і Bolt. Ми взяли протилежні напрямки, аби порівняти вартість поїздок.

Отож, вранці подорож зі станції "Позняки" до "Хрещатику" коштувала 388 грн в Uklon, 460 грн — в Uber, 576 грн — в Bolt. Станом на 17:30 зворотна дорога обійдеться киянам у 642 грн (Uklon), 442 грн (Uber) або 545 грн (Bolt). Як видно, послуги сервісу Uklon подорожчали майже вдвічі.

Ціни на таксі між станціями "Хрещатик" — "Позняки". Фото: Новини.LIVE

Зі станції "Лівобережна" до "Академмістечка" під вечір, 6 червня, доведеться віддати 893 грн в Uklon, 610 грн — в Uber, 749 грн — в Bolt. Вранці ціни були нижчими: 782 грн — в Uklon, 739 грн — в Uber, 656 грн — в Bolt. Лише пасажири сервісу Bolt зможуть заплатити менше.

Ціни на таксі між станціями "Лівобережна" — "Академмістечко". Фото: Новини.LIVE

Подорожчала також поїздка зі станції "Оболонь" до "Теремків": 758 грн замість 634 грн в Uklon, 549 грн замість 489 грн — в Uber, 728 грн замість 648 грн — в Bolt.

Ціни на таксі між станціями "Оболонь" — "Теремки". Фото: Новини.LIVE

З Хрещатику на Троєщину можна дістатися за 507 грн в Uklon, 319 грн — в Uber, 436 грн — в Bolt. Вранці вартість подорожі в зворотному напрямку в Uklon становила 400 грн, в Uber — 319 грн, в Bolt — 698 грн.

Ціни на таксі з Хрещатику на Троєщину. Фото: Новини.LIVE

Між станціями "Хрещатик" — "Дарниця" таксі обійдеться у 623 грн в Uklon, 414 грн — в Uber, 482 грн — в Bolt. Подорожчали тільки послуги сервісу Uklon.

Ціни на таксі між станціями "Хрещатик" — "Дарниця". Фото: Новини.LIVE

Нарешті, щоб доїхати зі станції "Хрещатик" до "Чернігівської", потрібно віддати 685 грн в Uklon, 464 грн — в Uber, 482 грн — в Bolt. Ціна в Uklon залишилася на попередньому рівні (якщо порівнювати з поїздкою вранці), в інших двох сервісах — відчутно знизилася.

Ціни на таксі між станціями "Хрещатик" — "Чернігівська". Фото: Новини.LIVE

Варто взяти до уваги, що вказана вартість послуг — не фінальна. Показники можуть збільшитися ближче до вечірньої пори, особливо якщо доведеться стояти в заторі. До прикладу, Uber нараховує плату за час у дорозі, про це можна дізнатися у квитанції. Тому тарифи не остаточні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в українському громадському транспорті можуть вимагати доплату за багаж. Якщо речі важать 30-40 кг, потрібно купити окремий квиток. Більше 40 кг або надто габаритні вантажі водій має право не пропустити всередину.

Також ми писали, що "Київський метрополітен" вирішив закупити одяг для своїх працівників. Йдеться про офіційну робочу форму і навіть халати. Столична підземка зробила замовлення на чоловічий та жіночий крій загальною вартістю 4,38 млн гривень.