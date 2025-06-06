Коллапс с транспортом в Киеве продолжается — что происходит с ценами на такси

Такси Uklon. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Киевляне столкнулись с транспортным коллапсом утром, 6 июня. Ночной массированный обстрел России повредил пути и кабельные линии метрополитена, из-за чего пришлось временно приостановить движение поездов между левым и правым берегом столицы Украины. Как результат — цены на такси резко выросли, так как наземный транспорт не мог справиться с количеством пассажиров.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на такси в Киеве в конце рабочего дня.

Реклама

Читайте также:

Как изменилась стоимость такси

Ремонтные работы на красной линии метрополитена продолжаются вечером, 6 июня. Очевидно, киевлянам пришлось возвращаться с работы или на такси, или общественным транспортом. Возникает вопрос, повторилась ли ситуация с высокими ценами в Uklon, Uber и Bolt. Мы взяли противоположные направления, дабы сравнить стоимость поездок.

Итак, утром путешествие со станции "Позняки" до "Крещатика" стоило 388 грн в Uklon, 460 грн — в Uber, 576 грн — в Bolt. По состоянию на 17:30 обратная дорога обойдется киевлянам в 642 грн (Uklon), 442 грн (Uber) или 545 грн (Bolt). Как видно, услуги сервиса Uklon подорожали почти вдвое.

Цены на такси между станциями "Крещатик" — "Позняки". Фото: Новини.LIVE

Со станции "Левобережная" до "Академгородка" под вечер, 6 июня, придется отдать 893 грн в Uklon, 610 грн — в Uber, 749 грн — в Bolt. Утром цены были ниже: 782 грн — в Uklon, 739 грн — в Uber, 656 грн — в Bolt. Только пассажиры сервиса Bolt смогут заплатить меньше.

Цены на такси между станциями "Левобережная" — "Академгородок". Фото: Новини.LIVE

Подорожала также поездка со станции "Оболонь" до "Теремков": 758 грн вместо 634 грн в Uklon, 549 грн вместо 489 грн — в Uber, 728 грн вместо 648 грн — в Bolt.

Цены на такси между станциями "Оболонь" — "Теремки". Фото: Новини.LIVE

С Крещатика на Троещину можно добраться за 507 грн в Uklon, 319 грн — в Uber, 436 грн — в Bolt. Утром стоимость путешествия в обратном направлении в Uklon составляла 400 грн, в Uber — 319 грн, в Bolt — 698 грн.

Цены на такси с Крещатика на Троещину. Фото: Новини.LIVE

Между станциями "Крещатик" — "Дарница" такси обойдется в 623 грн в Uklon, 414 грн — в Uber, 482 грн — в Bolt. Подорожали только услуги сервиса Uklon.

Цены на такси между станциями "Крещатик" — "Дарница". Фото: Новини.LIVE

Наконец, чтобы доехать со станции "Крещатик" до "Черниговской", нужно отдать 685 грн в Uklon, 464 грн — в Uber, 482 грн — в Bolt. Цена в Uklon осталась на прежнем уровне (если сравнивать с поездкой утром), в других двух сервисах — ощутимо снизилась.

Цены на такси между станциями "Крещатик" — "Черниговская". Фото: Новини.LIVE

Стоит принять во внимание, что указанная стоимость услуг — не финальная. Показатели могут увеличиться ближе к вечерней поре, особенно если придется стоять в пробке. К примеру, Uber начисляет плату за время в дороге, об этом можно узнать в квитанции. Поэтому тарифы не окончательные.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в украинском общественном транспорте могут требовать доплату за багаж. Если вещи весят 30-40 кг, нужно купить отдельный билет. Более 40 кг или слишком габаритные грузы водитель имеет право не пропустить внутрь.

Также мы писали, что "Киевский метрополитен" решил закупить одежду для своих сотрудников. Речь идет об официальной рабочей форме и даже халатах. Столичная подземка сделала заказ на мужской и женский крой общей стоимостью 4,38 млн гривен.