Космічні ціни на таксі в Києві — що відбувається з транспортом після обстрілів Росії

Служба таксі Bolt. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Ранок 6 червня зустрів киян транспортним колапсом. Внаслідок нічної атаки Росії частково пошкодилася інфраструктура метрополітену. Автобуси і тролейбуси не можуть впоратися з напливом пасажирів, а ціни на таксі злетіли до небес.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує таксі в Києві вранці 6 червня.

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Що відбувається з цінами на таксі

Російські БпЛА та ракети влучили у район перегону метро між станціями "Дарниця" — "Лівобережна". Як результат — пошкодження отримали колії та кабельні лінії. Довелося призупинити рух на Лівому березі, що стало неабияким випробовуванням для киян, які поспішають вранці на роботу.

Очевидно, наземний транспорт не може компенсувати закриті станції метро, адже кількість пасажирів у пікові години величезна. Аби не стояти у кілометрових чергах, українці змушені викликати таксі. Вартість поїздок через наплив клієнтів різко злетіла.

Ми дізналися, в яку суму обійдуться послуги різних служб таксі. Зауважимо, на скриншотах застосовані акційні пропозиції, але в користувачів ситуація зі знижками індивідуальна, тож ми зазначаємо стандартну ціну за поїздку. Щоб дістатися зі станції "Позняки" до "Хрещатику", потрібно заплатити 388 грн в Uklon, 460 грн — в Uber, 576 грн — в Bolt.

Ціни на таксі між станціями "Позняки" — "Хрещатик". Фото: Новини.LIVE

Зі станції "Академмістечко" до "Лівобережної" доведеться віддати 782 грн в Uklon, 739 грн — в Uber, 656 грн — в Bolt.

Ціни на таксі між станціями "Академмістечко" — "Лівобережна". Фото: Новини.LIVE

Поїздка зі станції "Теремки" до "Оболоні" коштуватиме киянам 634 грн в Uklon, 489 грн — в Uber, 648 грн — в Bolt.

Ціни на таксі між станціями "Теремки" — "Оболонь". Фото: Новини.LIVE

З Троєщини (станцій метрополітену немає) на Хрещатик (червона гілка метро) можна дістатися за 400 грн в Uklon, 319 грн — в Uber, 698 грн — в Bolt.

Ціни на таксі з Троєщини на Хрещатик. Фото: Новини.LIVE

Між станціями "Дарниця" — "Хрещатик" (з Лівого берега в центр Києва по червоній гілці) таксі обійдеться у 516 грн в Uklon, 481 грн — в Uber, 564 грн — в Bolt.

Ціни на таксі між станціями "Дарниця" — "Хрещатик". Фото: Новини.LIVE

Нарешті, щоб доїхати зі станції "Чернігівська" до "Хрещатику", потрібно заплатити водієві 682 грн в Uklon, 722 грн — в Uber, 786 грн — в Bolt.

Ціни на таксі між станціями "Чернігівська" — "Хрещатик". Фото: Новини.LIVE

Також додамо, що час очікування відрізняється. Як видно на скриншотах, найдовше чекати доведеться машину від Uber. Тож зважайте на цей показник при виборі служби таксі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні планують підвищити штрафи для водіїв за відмову у безоплатному перевезенні пільговиків. Законопроєкт №13331 передбачає штраф від 1 700 до 3 400 грн за такі порушення.

Також ми писали, що на зеленій гілці київського метро існує станція, закрита для пасажирів. Вона має назву "Теличка", роботи там зупинили в 1992 році. Станція розташована між "Видубичами" та "Славутичем".