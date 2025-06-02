В Україні планують вчетверо збільшити деякі штрафи — кого торкнеться

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні планують збільшити штрафи для водіїв за відмову у безоплатному проїзді пільговим категоріям громадян. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

Про те, що депутати вирішили посилити захист прав громадян України, які мають законне право на безоплатний проїзд у транспорті, повідомив "УкрАвтопром".

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Деталі ініціативи

"Метою проєкту Закону є посилення захисту прав громадян України, які мають законне право на безоплатний проїзд у транспорті, шляхом підвищення рівня адміністративної відповідальності за відмову у такому перевезенні", — зазначають автори законопроєкту №13331 у пояснювальній записці.

Народні обранці пропонують внести зміни до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановити відповідальність за відмову від перевезення громадян, які мають право на безплатний проїзд, або створення перешкод для безоплатного користування такими послугами, та збільшити розмір штрафу за дане правопорушення.

За відмову від перевезення громадян, які мають право на безплатний проїзд, з водіїв хочуть стягувати від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700-3 400 грн) штрафу.

Хто має право на пільговий проїзд

Чинним законодавством України гарантоване право на безплатний або пільговий проїзд у транспорті для таких категорій громадян:

Особи з інвалідністю. Ветерани війни. Учасники бойових дій. Пенсіонери за віком. Діти-сироти. Діти, позбавлені батьківського піклування. Інші соціально вразливі категорії населення.

Автори законопроєкту у пояснювальній записці наголосили, що на практиці непоодинокі випадки відмови водіїв автомобільного та міського електричного транспорту, а також маршрутного таксі у перевезенні зазначених категорій пасажирів, попри наявність у них відповідних посвідчень та вільних місць. Така ситуація є неприпустимою, оскільки порушує права громадян, підриває довіру до соціальної держави та створює соціальну напругу.

Нардепи також додали, що чинні розміри адміністративних штрафів (850 грн) за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення громадян, встановлених статтею 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, є вочевидь недостатніми та не виконують стримувальної функції.

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