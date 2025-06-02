В Украине планируют вчетверо увеличить некоторые штрафы — кого коснется

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине планируют увеличить штрафы для водителей за отказ в бесплатном проезде льготным категориям граждан. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

О том, что депутаты решили усилить защиту прав граждан Украины, которые имеют законное право на бесплатный проезд в транспорте, сообщил "УкрАвтопром".

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Детали инициативы

"Целью проекта Закона является усиление защиты прав граждан Украины, которые имеют законное право на бесплатный проезд в транспорте, путем повышения уровня административной ответственности за отказ в такой перевозке", — отмечают авторы законопроекта №13331 в пояснительной записке.

Народные избранники предлагают внести изменения в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми установить ответственность за отказ от перевозки граждан, имеющих право на бесплатный проезд, или создание препятствий для бесплатного пользования такими услугами, и увеличить размер штрафа за данное правонарушение.

За отказ от перевозки граждан, имеющих право на бесплатный проезд, с водителей хотят взимать от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1 700-3 400 грн) штрафа.

Кто имеет право на льготный проезд

Действующим законодательством Украины гарантировано право на бесплатный или льготный проезд в транспорте для таких категорий граждан:

Лица с инвалидностью. Ветераны войны. Участники боевых действий. Пенсионеры по возрасту. Дети-сироты. Дети, лишенные родительской опеки. Другие социально уязвимые категории населения.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отметили, что на практике нередки случаи отказа водителей автомобильного и городского электрического транспорта, а также маршрутного такси в перевозке указанных категорий пассажиров, несмотря на наличие у них соответствующих удостоверений и свободных мест. Такая ситуация недопустима, поскольку нарушает права граждан, подрывает доверие к социальному государству и создает социальное напряжение.

Нардепы также добавили, что действующие размеры административных штрафов (850 грн) за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан, установленных статьей 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, являются явно недостаточными и не выполняют сдерживающей функции.

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