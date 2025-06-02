В Украине планируют вчетверо увеличить некоторые штрафы — кого коснется

В Украине хотят увеличить штрафы за популярное нарушение — детали
В Украине планируют увеличить штрафы для водителей за отказ в бесплатном проезде льготным категориям граждан. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.
О том, что депутаты решили усилить защиту прав граждан Украины, которые имеют законное право на бесплатный проезд в транспорте, сообщил "УкрАвтопром".
Детали инициативы
"Целью проекта Закона является усиление защиты прав граждан Украины, которые имеют законное право на бесплатный проезд в транспорте, путем повышения уровня административной ответственности за отказ в такой перевозке", — отмечают авторы законопроекта №13331 в пояснительной записке.
Народные избранники предлагают внести изменения в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми установить ответственность за отказ от перевозки граждан, имеющих право на бесплатный проезд, или создание препятствий для бесплатного пользования такими услугами, и увеличить размер штрафа за данное правонарушение.
За отказ от перевозки граждан, имеющих право на бесплатный проезд, с водителей хотят взимать от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1 700-3 400 грн) штрафа.
Кто имеет право на льготный проезд
Действующим законодательством Украины гарантировано право на бесплатный или льготный проезд в транспорте для таких категорий граждан:
- Лица с инвалидностью.
- Ветераны войны.
- Участники боевых действий.
- Пенсионеры по возрасту.
- Дети-сироты.
- Дети, лишенные родительской опеки.
- Другие социально уязвимые категории населения.
Авторы законопроекта в пояснительной записке отметили, что на практике нередки случаи отказа водителей автомобильного и городского электрического транспорта, а также маршрутного такси в перевозке указанных категорий пассажиров, несмотря на наличие у них соответствующих удостоверений и свободных мест. Такая ситуация недопустима, поскольку нарушает права граждан, подрывает доверие к социальному государству и создает социальное напряжение.
Нардепы также добавили, что действующие размеры административных штрафов (850 грн) за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан, установленных статьей 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, являются явно недостаточными и не выполняют сдерживающей функции.
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