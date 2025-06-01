Для продавців в Україні запровадили нові штрафи — кого торкнеться

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні запроваджуються штрафи за порушення роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Нові норми запрацюють вже з 1 липня 2025 року.

Про це повідомляє видання "Ліга: Закон".

Реклама

Читайте також:

Зазначається, що Законом України від 04.12.2024 № 4115 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби", який набув чинності 25 березня 2025 року, запроваджено регулювання розміру роздрібної ціни продажу тютюнових виробів, яке передбачає, що при роздрібному продажу — роздрібна ціна не може бути меншою за мінімальне акцизне податкове зобов’язання або ставку акцизного податку помножену на 1,45.

Деталі нововведень

Відтак, при визначенні максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби в Декларації про МРЦ, а також роздрібної ціни продажу — вони не повинні бути меншими за встановленою на дату виробництва:

сигарет без фільтра та з фільтром — мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку на такі сигарети, з урахуванням застосування коефіцієнта 1,1 (у період з 01 квітня 2025 року по 31 грудня 2025 року) та помножене на коефіцієнт 1,45;

сигарил — мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку на такі сигарили, помножене на коефіцієнт 1,45;

інших тютюнових виробів — специфічної ставки акцизного податку, помноженої на коефіцієнт 1,45.

Такі вимоги щодо дотримання мінімального розміру роздрібної ціни розповсюджуються на всіх виробників та імпортерів тютюнових виробів — при поданні Декларації про МРЦ, починаючи з 25.03.2025, та всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами при здійсненні роздрібного продажу тютюнових виробів.

Слід врахувати, що до суб'єктів господарювання застосовуються штрафні санкції у разі роздрібної торгівлі тютюновими виробами, за цінами, вищими за максимальні роздрібні ціни на такі товари, зазначені на відповідних пачках, коробках чи сувенірних коробках тютюнових виробів, збільшеними на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами (продукцією).

Раніше ми писали, на скільки можуть оштрафувати за незаконну торгівлю на вулиці у 2025 році.

Також дізнавайтеся, чому деякі українці почали отримувати "листи щастя" від податкової.