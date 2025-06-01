Для продавцов в Украине ввели новые штрафы — кого коснется

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине вводятся штрафы за нарушение розничной торговли табачными изделиями. Новые нормы заработают уже с 1 июля 2025 года.

Об этом сообщает издание "Лига: Закон".

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Отмечается, что Законом Украины от 04.12.2024 № 4115 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия", который вступил в силу 25 марта 2025 года, введено регулирование размера розничной цены продажи табачных изделий, которое предусматривает, что при розничной продаже — розничная цена не может быть меньше минимального акцизного налогового обязательства или ставки акцизного налога умноженной на 1,45.

Детали нововведений

Следовательно, при определении максимальных розничных цен на табачные изделия в Декларации о МРЦ, а также розничной цены продажи — они не должны быть меньше установленной на дату производства:

сигарет без фильтра и с фильтром — минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога на такие сигареты, с учетом применения коэффициента 1,1 (в период с 01 апреля 2025 года по 31 декабря 2025 года) и умноженное на коэффициент 1,45;

сигарилл — минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога на такие сигариллы, умноженное на коэффициент 1,45;

других табачных изделий — специфической ставки акцизного налога, умноженной на коэффициент 1,45.

Такие требования по соблюдению минимального размера розничной цены распространяются на всех производителей и импортеров табачных изделий — при подаче Декларации о МРЦ, начиная с 25.03.2025, и всех субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю подакцизными товарами при осуществлении розничной продажи табачных изделий.

Следует учесть, что к субъектам хозяйствования применяются штрафные санкции в случае розничной торговли табачными изделиями, по ценам выше максимальных розничных цен на такие товары, указанные на соответствующих пачках, коробках или сувенирных коробках табачных изделий, увеличенными на сумму акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами (продукцией).

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