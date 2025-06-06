Космические цены на такси в Киеве — что происходит с транспортом после обстрелов России

Служба такси Bolt. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Утро 6 июня встретило киевлян транспортным коллапсом. Вследствие ночной атаки России частично повредилась инфраструктура метрополитена. Автобусы и троллейбусы не могут справиться с наплывом пассажиров, а цены на такси взлетели до небес.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит такси в Киеве утром 6 июня.

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Что происходит с ценами на такси

Российские БпЛА и ракеты попали в район перегона метро между станциями "Дарница" — "Левобережная". Как результат — повреждения получили пути и кабельные линии. Пришлось приостановить движение на Левом берегу, что стало большим испытанием для киевлян, которые спешат утром на работу.

Очевидно, наземный транспорт не может компенсировать закрытые станции метро, ведь количество пассажиров в пиковые часы огромное. Дабы не стоять в километровых очередях, украинцы вынуждены вызывать такси. Стоимость поездок из-за наплыва клиентов резко взлетела.

Мы узнали, в какую сумму обойдутся услуги разных служб такси. Отметим, на скриншотах применены акционные предложения, но у пользователей ситуация со скидками индивидуальна, поэтому мы отмечаем стандартную цену за поездку. Дабы добраться со станции "Позняки" до "Крещатика", нужно заплатить 388 грн в Uklon, 460 грн — в Uber, 576 грн — в Bolt.

Цены на такси между станциями "Позняки" — "Крещатик". Фото: Новини.LIVE

Со станции "Академгородок" до "Левобережной" придется отдать 782 грн в Uklon, 739 грн — в Uber, 656 грн — в Bolt.

Цены на такси между станциями "Академгородок" — "Левобережная". Фото: Новини.LIVE

Поездка со станции "Теремки" на "Оболонь" будет стоить киевлянам 634 грн в Uklon, 489 грн — в Uber, 648 грн — в Bolt.

Цены на такси между станциями "Теремки" — "Оболонь". Фото: Новини.LIVE

Из Троещины (станций метрополитена нет) на Крещатик (красная ветка метро) можно добраться за 400 грн в Uklon, 319 грн — в Uber, 698 грн — в Bolt.

Цены на такси из Троещины на Крещатик. Фото: Новини.LIVE

Между станциями "Дарница" — "Крещатик" (с Левого берега в центр Киева по красной ветке) такси обойдется в 516 грн в Uklon, 481 грн — в Uber, 564 грн — в Bolt.

Цены на такси между станциями "Дарница" — "Крещатик". Фото: Новини.LIVE

Наконец, чтобы доехать со станции "Черниговская" до "Крещатика", нужно заплатить водителю 682 грн в Uklon, 722 грн — в Uber, 786 грн — в Bolt.

Цены на такси между станциями "Черниговская" — "Крещатик". Фото: Новини.LIVE

Также добавим, что время ожидания разнится. Как видно на скриншотах, дольше всего ждать придется машину от Uber. Поэтому учитывайте этот показатель при выборе службы такси.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине планируют повысить штрафы для водителей за отказ в бесплатной перевозке льготников. Законопроект №13331 предусматривает штраф от 1 700 до 3 400 грн за такие нарушения.

Также мы писали, что на зеленой ветке киевского метро существует станция, закрытая для пассажиров. Она называется "Теличка", работы там остановили в 1992 году. Станция расположена между "Выдубичами" и "Славутичем".