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Головна Економіка В проїзді можуть відмовити — кого не пускають в метро у 2025

В проїзді можуть відмовити — кого не пускають в метро у 2025

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Дата публікації: 12 червня 2025 06:35
Правила користування метро — кого та чому можуть не пустити за турнікети
Перекритий вхід на ескалатор. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Чому деяких українців не пускають в метро Умови перевезення тварин у метро в 2025 році

Метро залишається найшвидшим способом дістатися у різні куточки міста, але щоб скористатися підземкою, потрібно дотримуватися чітких правил. В деяких випадках пасажиру мажуть відмовити в проїзді.

Про те, кого та чому можуть не пропустити за турнікети у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чому деяких українців не пускають в метро

Згідно з правилами користування Київським метрополітеном, щоб скористатися послугами підземки, пасажир зобов'язаний мати електронний квиток, зареєстрований в автоматизованій системі обліку (АСОП). Якщо такий квиток недійсний або не внесений у базу, доступ до транспорту буде заборонено.

Громадяни, які мають пільги на безплатний проїзд, також повинні користуватись чинним електронним квитком. Якщо термін дії документа сплив або він оформлений на іншу особу, вхід у метро буде заблоковано.

Крім того, в підземці діють обмеження щодо габаритів і виду багажу. Якщо речі, які має при собі пасажир, перевищують дозволені розміри або потенційно можуть бути небезпечними, йому можуть відмовити у проїзді.

Умови перевезення тварин у метро в 2025 році

Домашніх тварин дозволено брати з собою в метро, але за дотримання певних умов:

  1. Кішки допускаються лише в переносках.
  2. Невеликі тварини (гризуни, декоративні кролики, маленькі птахи) повинні бути в клітках чи спеціальних контейнерах.
  3. Малих собак можна перевозити у руках або контейнерах, якщо їх висота в холці не перевищує 45 см.

Втім, у вході до метро буде відмовлено пасажирам із дикими або екзотичними тваринами — зокрема, з мавпами, рептиліями, хижими птахами або зміями. Великі собаки, що перевищують дозволені розміри, також не допускаються, крім собак-поводирів. У такому випадку тварина має бути на повідцеві, в нашийнику та наморднику.

Раніше ми писали, що в Україні громадяни, які досягли 60-річного віку, можуть скористатися правом на безоплатний проїзд. Проте важливо знати, що ця пільга не охоплює абсолютно всі види міського транспорту.

Також ми розповідали, що у тролейбусах, автобусах та трамваях встановлені певні правила для пасажирів — вони стосуються порядку поведінки, сплати за проїзд і перевезення речей. Ці норми запроваджені задля забезпечення безпеки й зручності для всіх, хто знаходиться у салоні. 

метро транспорт пассажиры проїзд громадський транспорт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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