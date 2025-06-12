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Главная Экономика В проезде могут отказать — кого не пускают в метро в 2025

В проезде могут отказать — кого не пускают в метро в 2025

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Дата публикации 12 июня 2025 06:35
Правила пользования метро — кого и почему могут не пустить за турникеты
Перекрыт вход на эскалатор. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Почему некоторых украинцев не пускают в метро Условия перевозки животных в метро в 2025 году

Метро остается самым быстрым способом добраться в разные уголки города, но чтобы воспользоваться подземкой, нужно придерживаться четких правил. В некоторых случаях пассажиру могут отказать в проезде.

О том, кого и почему могут не пропустить за турникеты в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Почему некоторых украинцев не пускают в метро

Согласно правилам пользования Киевским метрополитеном, чтобы воспользоваться услугами подземки, пассажир обязан иметь электронный билет, зарегистрированный в автоматизированной системе учета (АСОП). Если такой билет недействителен или не внесен в базу, доступ к транспорту будет запрещен.

Граждане, имеющие льготы на бесплатный проезд, также должны пользоваться действующим электронным билетом. Если срок действия документа истек или он оформлен на другое лицо, вход в метро будет заблокирован.

Кроме того, в подземке действуют ограничения по габаритам и виду багажа. Если вещи, которые имеет при себе пассажир, превышают разрешенные размеры или потенциально могут быть опасными, ему могут отказать в проезде.

Условия перевозки животных в метро в 2025 году

Домашних животных разрешено брать с собой в метро, но при соблюдении определенных условий:

  1. Кошки допускаются только в переносках.
  2. Небольшие животные (грызуны, декоративные кролики, маленькие птицы) должны быть в клетках или специальных контейнерах.
  3. Малых собак можно перевозить в руках или контейнерах, если их высота в холке не превышает 45 см.

Впрочем, во входе в метро будет отказано пассажирам с дикими или экзотическими животными — в частности, с обезьянами, рептилиями, хищными птицами или змеями. Большие собаки, превышающие разрешенные размеры, также не допускаются, кроме собак-поводырей. В таком случае животное должно быть на поводке, в ошейнике и наморднике.

Ранее мы писали, что в Украине граждане, достигшие 60-летнего возраста, могут воспользоваться правом на бесплатный проезд. Однако важно знать, что эта льгота не охватывает абсолютно все виды городского транспорта.

Также мы рассказывали, что в троллейбусах, автобусах и трамваях установлены определенные правила для пассажиров — они касаются порядка поведения, оплаты за проезд и перевозки вещей. Эти нормы введены для обеспечения безопасности и удобства для всех, кто находится в салоне.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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