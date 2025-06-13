Поездка в ЕС на автобусе — каким маршрутом дешевле добраться в Европу

Пассажиры возле автобуса. Фото: УНИАН

Украинцы имеют немного вариантов пересечения границы с Европейским Союзом. Поскольку авиационный пассажирский транспорт под запретом в период военного положения, остается путешествие поездом, собственным автомобилем, автобусом или пешком. Возникает вопрос, каким маршрутом выгоднее воспользоваться, чтобы оказаться в ЕС.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит поездка на автобусе из Киева в столицы соседних стран.

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Автобусные маршруты из Киева в ЕС

Из всех государств, окружающих Украину, четыре официально входят в Европейский Союз: Польша, Словакия, Венгрия и Румыния. Мы проверили стоимость автобусных поездок из Киева в Варшаву, Будапешт, Бухарест и Братиславу, дабы узнать, какой маршрут будет максимально выгодным для украинцев финансово.

Запланировав выезд на 16 июня 2025 года, пассажирам придется заплатить минимум:

1 200 грн — за путешествие в Варшаву;

2 500 грн — за путешествие в Бухарест;

2 700 грн — за путешествие в Братиславу;

3 000 грн — за путешествие в Будапешт.

Автобусные маршруты в Варшаву. Фото: скриншот

Автобусные маршруты в Бухарест. Фото: скриншот

Автобусные маршруты в Братиславу. Фото: скриншот

Автобусные маршруты в Будапешт. Фото: скриншот 1 / 4







Конечно, стоит учитывать протяженность и время в пути. Например, маршрут в столицу Польши займет 20 ч. 30 мин., а в Бухарест — всего на 10 мин. дольше. Зато цена поездки отличается существенно — аж на 1 300 грн.

В столицу Румынии удастся добраться за 26 ч. 30 мин., в столицу Словакии — за 25 ч. 5 мин. По данным Busfor, дороже всего украинцам обойдется путешествие из Киева в Братиславу — 4 164 грн (продлится 28 ч.).

Большинство украинцев выбирают путешествовать за границу именно поездом. Интересно узнать, сильно ли отличается стоимость международного маршрута, если сменить транспорт. Из Киева в Варшаву удастся добраться минимум за 2 378 грн (выезд 16 июня), в Будапешт — за 3 696 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторых пассажиров могут высадить из поезда. Это допустимо, если человек нарушает общественный порядок, находится в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, перевозит запрещенные вещи или имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Также мы писали, что украинским водителям нужно иметь полный набор документов, чтобы пересечь границу с Молдовой. Недавно список пополнился сертификатом технического осмотра транспортного средства. Без этого документа пограничники не впустят авто.