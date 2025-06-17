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Головна Економіка Нові правила в Польщі — який документ потрібен багатьом українцям

Нові правила в Польщі — який документ потрібен багатьом українцям

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 16:10
Сертифікат з польської мови — кому з українців може знадобитися і яка ціна документу
Люди на вулиці Кракова. Фото: УНІАН
Ключові моменти Навіщо українцям мовний сертифікат Як отримати сертифікат і його ціна Що ще варто знати українцям

Українцям у Польщі може знадобитися сертифікат про знання мови. Документ вимагають у разі вступу в університет або поліцеальну школу, для отримання місцевого громадянства чи працевлаштування на державну службу. Постає питання, скільки коштує отримання сертифікату.

Про це розповів ад'юнкт в Інституті славістики Польської академії наук Павло Левчук.

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Навіщо українцям мовний сертифікат

Причини отримати документальне підтвердження власних знань польської мови бувають різні. Найбільш поширені, які можуть стосуватися українців, включають потребу:

  • вступити у заклад вищої освіти або поліцеальну школу;
  • оформити польське громадянство;
  • знайти роботу в державному секторі чи сфері охорони здоров’я;
  • визнати знання мови за кордоном (у Німеччині або США).

Плюс у новому законі, підписаному президентом Польщі Анджеєм Дудою 8 травня, із 2025 року всі іноземці, які прагнуть навчатися у поліцеальній школі, повинні надати сертифікат про знання мови на рівні щонайменше B1. Йдеться про заклад, у якому здобувають профільну професійну освіту (середня ланка між звичайною школою та університетом).

Як отримати сертифікат і його ціна

Іноземцям дозволяють подати заявку без попереднього складання іспиту, якщо вони закінчили місцевий ліцей, училище або заклад вищої освіти. У разі відсутності такого права необхідно звернутися в Державну комісію з сертифікації знання польської мови як іноземної.

Доведеться заплатити за іспит і видачу документу, вартість станом на 2025 рік така:

  • рівні B1 та B2 — 150 євро плюс 20 євро за сертифікат;
  • рівень C1 — 180 євро плюс 20 євро.

Потрібно скласти письмову (аудіювання, граматика, письмо, читання) та усну частину. Сертифікат видають орієнтовно через 4-5 місяців після завершення іспиту, тому необхідно заздалегідь подбати про одержання документу, якщо існує конкретна причина для підтвердження знань.

Українцям слід моніторити портал certyfikatpolski.pl, на якому публікують інформацію про вільні місця за 60 днів до старту реєстрації. Заявки приймають лише від повнолітніх іноземців, але в окремих випадках голова комісії може погодитися на допуск осіб до 18 років.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, можна продати квартиру в Україні, перебуваючи в Польщі. Треба зібрати пакет документів, зокрема підтвердження права власності, техпаспорт, довідку про відсутність боргів за комунальні послуги, ідентифікаційний код і паспорт громадянина.

Також ми писали, як змінювалась мінімальна зарплата у Польщі. Станом на 2020 рік сума перебувала на рівні 2 600 злотих брутто, у 2025 році — вже 4 666 злотих брутто. Через рік мінімалка може вирости на 7,6% — до 5 020 злотих (близько 56 546 грн).

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Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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