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Главная Экономика Новые правила в Польше — какой документ нужен многим украинцам

Новые правила в Польше — какой документ нужен многим украинцам

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 16:10
Сертификат по польскому языку — кому из украинцев может понадобиться и какая цена документа
Люди на улице Кракова. Фото: УНИАН
Ключові моменти Зачем украинцам языковой сертификат Как получить сертификат и его цена Что еще нужно знать украинцам

Украинцам в Польше может понадобиться сертификат о знании языка. Документ требуют при поступлении в университет или полицеальную школу, для получения местного гражданства или трудоустройства на государственную службу. Возникает вопрос, сколько стоит получение сертификата.

Об этом рассказал адъюнкт в Институте славистики Польской академии наук Павел Левчук.

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Зачем украинцам языковой сертификат

Причины получить документальное подтверждение собственных знаний польского языка бывают разные. Наиболее распространенные, которые могут касаться украинцев, включают потребность:

  • поступить в заведение высшего образования или полицеальную школу;
  • оформить польское гражданство;
  • найти работу в государственном секторе или сфере здравоохранения;
  • признать знание языка за рубежом (в Германии или США).

Плюс в новом законе, подписанном президентом Польши Анджеем Дудой 8 мая, с 2025 года все иностранцы, которые стремятся учиться в полицеальной школе, должны предоставить сертификат о знании языка на уровне не менее B1. Речь идет о заведении, в котором получают профильное профессиональное образование (среднее звено между обычной школой и университетом).

Как получить сертификат и его цена

Иностранцам разрешают подать заявку без предварительной сдачи экзамена, если они закончили местный лицей, училище или заведение высшего образования. В случае отсутствия такого права необходимо обратиться в Государственную комиссию по сертификации знания польского языка как иностранного.

Придется заплатить за экзамен и выдачу документа, стоимость по состоянию на 2025 год такая:

  • уровни B1 и B2 — 150 евро плюс 20 евро за сертификат;
  • уровень C1 — 180 евро плюс 20 евро.

Нужно сдать письменную (аудирование, грамматика, письмо, чтение) и устную часть. Сертификат выдают ориентировочно через 4-5 месяцев после завершения экзамена, поэтому необходимо заранее позаботиться о получении документа, если существует конкретная причина для подтверждения знаний.

Украинцам следует мониторить портал certyfikatpolski.pl, на котором публикуют информацию о свободных местах за 60 дней до старта регистрации. Заявки принимают только от совершеннолетних иностранцев, но в отдельных случаях председатель комиссии может согласиться на допуск лиц до 18 лет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, можно продать квартиру в Украине, находясь в Польше. Надо собрать пакет документов, в частности подтверждение права собственности, техпаспорт, справку об отсутствии долгов за коммунальные услуги, идентификационный код и паспорт гражданина.

Также мы писали, как менялась минимальная зарплата в Польше. По состоянию на 2020 год сумма находилась на уровне 2 600 злотых брутто, в 2025 году — уже 4 666 злотых брутто. Через год минималка может вырасти на 7,6% — до 5 020 злотых (около 56 546 грн).

Польша цены документы украинцы в Польше язык
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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