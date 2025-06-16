Як продати квартиру в Україні, проживаючи в Польщі — покроковий гід

Чоловік підписує документи. Фото: Freepik

Все більше українців, які виїхали до Польщі через війну або з інших причин, стикаються з питанням: як реалізувати житло, що залишилося вдома? Відповідь проста: це можливо, законно та цілком реально, навіть не перетинаючи кордон. Однак є нюанси.

Перший етап — це повний збір документів, пише видання InPoland. Якщо хоч один з них буде відсутній або застарілий, процес може зупинитися.

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Потрібно підготувати:

Підтвердження права власності — договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину, рішення суду, договір дарування тощо. Технічну документацію — техпаспорт, що містить площу, кількість кімнат, рік будівництва тощо. Документ, що підтверджує вартість житла — іноді потрібно для ринку або оцінки податків. Довідку про відсутність боргів за комунальні послуги — бажано мати "чисту" квартиру. Ідентифікаційний код, паспорт громадянина України.

Якщо ви втратили один із документів, можна відновити його через державні реєстри або через уповноваженого представника.

Продаж через довірену особу

Якщо ви не можете особисто приїхати в Україну для підписання договору купівлі-продажу, ключовим інструментом стане нотаріальна довіреність.

Вона дозволяє вашому представнику (родичу, другу чи юристу) діяти від вашого імені. Ось як це зробити:

у консульстві України в Польщі. Найпростіший варіант. Ви звертаєтеся до консульства (наприклад, у Варшаві, Кракові чи Гданську), надаєте паспорт, ідентифікаційний код і дані представника. Довіреність оформлюється українською мовою та не потребує додаткового апостилювання;

у польського нотаріуса. Якщо консульство недоступне, довіреність можна оформити в Польщі, але документ потрібно апостилювати (засвідчити в Міністерстві закордонних справ Польщі) і перекласти українською присяжним перекладачем. Це дорожче й довше.

Довіреність має чітко вказувати повноваження представника: право укладати договір, отримувати кошти, подавати документи тощо.

Оформлення угоди: дистанційно і легально

Продаж квартири в Україні можливий лише через нотаріуса. Угода укладається в письмовій формі й реєструється в державному реєстрі.

Якщо ви в Україні — підписуєте особисто. Якщо в Польщі — це робить ваш представник за довіреністю.

Після укладення договору покупець сплачує кошти (готівкою, переказом або нотаріальним депозитом). А нотаріус реєструє право власності на нового власника.

Гроші ви можете отримати:

на банківський рахунок в Україні або Польщі;

через переказ за домовленістю з покупцем;

через довірену особу, якщо передбачено умовами угоди.

Що з податками

Українське законодавство передбачає оподаткування доходів від продажу нерухомості.

Основні моменти:

5% — стандартний податок на дохід фізособи;

5% — військовий збір;

якщо ви володіли квартирою менш як 3 роки або маєте кілька квартир — податки платити обов’язково;

якщо це єдине житло, яким ви володієте понад 3 роки — звільняєтесь від оподаткування.

У майбутнє з чистими документами

Після продажу вам необхідно:

Зняти себе з реєстрації місця проживання у цій квартирі. Перевірити, що покупець зареєстрував право власності. Якщо є субсидії чи інші зобов’язання — повідомити відповідні органи.

Як повідомлялось, ринок вторинної нерухомості в Польщі демонструє неочікуване зниження: у більшості великих міст ціни на квартири падають. Порівняно з травнем 2024 року середня вартість житла на вторинному ринку знизилася на 2,4%. Ця тенденція спостерігається в 11 містах, і лише Лодзь демонструє незначне зростання цін на 0,4%, виділяючись на загальному тлі падіння.

Також Україна очолила список іноземних інвесторів у польську нерухомість минулого року, що підтверджують рекордні 17 330 угод купівлі-продажу на понад 1 мільйон квадратних метрів. Такий величезний попит не дивує експертів, адже Польща давно приваблює іноземних покупців. Однак, масштаби зростання інтересу до польського ринку нерухомості з боку українців дійсно вражають.