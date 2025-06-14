В одній з європейських країн падають ціни на квартири — чому житло дешевшає у 2025

Краків приваблює своєю багатою культурною спадщиною. Фото: Pixabay

Ринок вторинної нерухомості в Польщі демонструє несподівану тенденцію: ціни на квартири падають у більшості великих міст. Середня вартість житла на вторинному ринку знизилася на 2,4% порівняно з травнем 2024 року. Це зниження зафіксовано в 11 містах, і лише Лодзь вибивається із загальної картини, показавши незначне зростання цін на 0,4%.

За даними аналітичної групи Morizon-Gratka, яка дослідила ситуацію в 12 найбільших містах країни, найбільш помітне зниження цін зафіксовано в Кракові — місті, яке традиційно вважалося одним із найдорожчих для покупки житла після Варшави. За рік ціни на вторинному ринку тут впали на 5,1%, пише inPoland.net. Наприклад, квартира площею 50 квадратних метрів у Кракові коштує в середньому на 40 тисяч злотих дешевше, ніж у 2024 році. Це приблизно 10 тисяч доларів економії для покупців.

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Люблін і Ольштин також демонструють значне зниження — 4,1% і 3,6% відповідно. У цих містах покупці можуть розраховувати на знижки, особливо якщо вміють торгуватися. Так, у Любліні середня ціна за квадратний метр на вторинному ринку у 2024 році становила 9 278 злотих, а у 2025 році вона знизилася до приблизно 8 900 злотих. У перерахунку на гривні це падіння з 66 500 до 63 800 гривень за квадратний метр.

Чому падають ціни

Збільшення пропозиції на ринку

Однією з головних причин зниження цін є зростання кількості оголошень про продаж квартир. За даними аналітиків, у 2025 році на вторинному ринку з’явилося значно більше пропозицій, ніж у попередні роки. Це пов’язано з кількома факторами:

Кредитні канікули та економічна ситуація. У 2023 році в Польщі діяла програма кредитних канікул, яка дозволяла власникам іпотек тимчасово призупиняти виплати. Після завершення програми деякі власники, які не могли впоратися з кредитним навантаженням через зростання процентних ставок, вирішили продати нерухомість. Макроекономічні зміни. Попри прогнозоване зростання ВВП Польщі на 3,5% у 2025 році, інфляція та підвищення вартості життя змушують власників знижувати ціни, щоб швидше продати квартири.

Інфляція й торг

Інфляція, яка знецінює гроші, також впливає на ринок нерухомості. Навіть номінальне зниження цін на 2-5% у поєднанні з інфляцією робить покупку вигіднішою. До того ж торг на вторинному ринку в Польщі — звична практика. За даними експертів, покупці можуть отримати знижку в середньому на 7-8% від початкової ціни, що додатково знижує реальну вартість житла.

Покращення умов іпотечного кредитування

Хоча іпотечні ставки в Польщі залишаються відносно високими, у 2025 році банки почали пропонувати трохи вигідніші умови для іноземців, зокрема українців. Це пожвавило попит, адже доступніші кредити дозволяють більшій кількості людей розглядати покупку житла.

Зростання попиту, своєю чергою, частково компенсує зниження цін, але продавці все одно змушені знижувати ціни, щоб конкурувати.

Попит повернувся: як реагує ринок

Падіння цін, хай і невелике, пожвавило ринок. Покупці, які раніше відкладали купівлю через високі ціни, почали активніше цікавитися пропозиціями. Особливо це стосується іноземців, зокрема українців, які шукають доступне житло в Польщі. За даними порталу Nieruchomosci-online.pl, кількість угод на вторинному ринку зросла на 5-7% у першій половині 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Програма MDM (Mieszkanie dla Młodych), яка компенсує частину витрат на перше житло за умови легального проживання та сплати податків у Польщі, також сприяє зростанню попиту. Це особливо актуально для молодих сімей та мігрантів.

Що далі: зниження триватиме чи це тимчасове явище

Чи продовжиться зниження цін? Експерти вважають, що в найближчі місяці ринок залишатиметься відносно стабільним. Однак є кілька сценаріїв:

Подальше зниження. Якщо пропозиція на вторинному ринку продовжить зростати, а попит не встигатиме за нею, ціни можуть знизитися ще на 1-2% до кінця 2025 року. Стабілізація. Пожвавлення попиту, особливо серед іноземних покупців, може зупинити падіння цін. Лодзь, наприклад, уже демонструє стабільність. Зростання. У разі значного покращення економічної ситуації (наприклад, зниження інфляції чи процентних ставок) ціни можуть почати зростати, як це було у 2023-2024 роках.

Як повідомлялось, Варшава та Краків залишаються лідерами за інвестиціями в польську нерухомість. Варшава приваблює завдяки економічним можливостям, а Краків — своєю багатою культурною спадщиною та постійним туристичним потоком.

Також ми розповідали, що Польща перетворилася на центр тяжіння для закордонних інвесторів у нерухомість, і українці стали лідерами серед покупців торік. Зафіксовано рекордні 17 330 угод купівлі-продажу на загальну площу понад мільйон квадратних метрів, що свідчить про надзвичайний попит. Хоча зростання зацікавленості українців до польської нерухомості не є новиною, його масштаби вражають навіть фахівців.