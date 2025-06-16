Как продать квартиру в Украине, проживая в Польше — пошаговый гид

Мужчина подписывает документы. Фото: Freepik

Все больше украинцев, которые выехали в Польшу из-за войны или по другим причинам, сталкиваются с вопросом: как реализовать оставшееся дома жилье? Ответ прост: это возможно, законно и вполне реально, даже не пересекая границу. Однако есть нюансы.

Первый этап — это полный сбор документов, пишет издание InPoland. Если хоть один из них будет отсутствовать или устаревший, процесс может остановиться.

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Нужно подготовить:

Подтверждение права собственности — договор купли-продажи, свидетельство о наследстве, решение суда, договор дарения и тому подобное. Техническую документацию — техпаспорт, содержащий площадь, количество комнат, год строительства и т.д. Документ, подтверждающий стоимость жилья — иногда требуется для рынка или оценки налогов. Справку об отсутствии долгов за коммунальные услуги — желательно иметь "чистую" квартиру. Идентификационный код, паспорт гражданина Украины.

Если вы потеряли один из документов, можно восстановить его через государственные реестры или через уполномоченного представителя.

Продажа через доверенное лицо

Если вы не можете лично приехать в Украину для подписания договора купли-продажи, ключевым инструментом станет нотариальная доверенность.

Она позволяет вашему представителю (родственнику, другу или юристу) действовать от вашего имени. Вот как это сделать:

в консульстве Украины в Польше. Самый простой вариант. Вы обращаетесь в консульство (например, в Варшаве, Кракове или Гданьске), предоставляете паспорт, идентификационный код и данные представителя. Доверенность оформляется на украинском языке и не требует дополнительного апостилирования;

у польского нотариуса. Если консульство недоступно, доверенность можно оформить в Польше, но документ нужно апостилировать (заверить в Министерстве иностранных дел Польши) и перевести на украинский язык присяжным переводчиком. Это дороже и дольше.

Доверенность должна четко указывать полномочия представителя: право заключать договор, получать средства, подавать документы и т.д.

Оформление сделки: дистанционно и легально

Продажа квартиры в Украине возможна только через нотариуса. Сделка заключается в письменной форме и регистрируется в государственном реестре.

Если вы в Украине — подписываете лично. Если в Польше — это делает ваш представитель по доверенности.

После заключения договора покупатель платит средства (наличными, переводом или нотариальным депозитом). А нотариус регистрирует право собственности на нового владельца.

Деньги вы можете получить:

на банковский счет в Украине или Польше;

через перевод по договоренности с покупателем;

через доверенное лицо, если предусмотрено условиями сделки.

Что с налогами

Украинское законодательство предусматривает налогообложение доходов от продажи недвижимости.

Основные моменты:

5% — стандартный налог на доход физлица;

5% — военный сбор;

если вы владели квартирой менее 3 лет или имеете несколько квартир — налоги платить обязательно;

если это единственное жилье, которым вы владеете более 3 лет — освобождаетесь от налогообложения.

В будущее с чистыми документами

После продажи вам необходимо:

Снять себя с регистрации места проживания в этой квартире. Проверить, что покупатель зарегистрировал право собственности. Если есть субсидии или другие обязательства — сообщить соответствующим органам.

Как сообщалось, рынок вторичной недвижимости в Польше демонстрирует неожиданное снижение: в большинстве крупных городов цены на квартиры падают. По сравнению с маем 2024 года средняя стоимость жилья на вторичном рынке снизилась на 2,4%. Эта тенденция наблюдается в 11 городах, и лишь Лодзь демонстрирует незначительный рост цен на 0,4%, выделяясь на общем фоне падения.

Также Украина возглавила список иностранных инвесторов в польскую недвижимость в прошлом году, что подтверждают рекордные 17 330 сделок купли-продажи на более 1 миллиона квадратных метров. Такой огромный спрос не удивляет экспертов, ведь Польша давно привлекает иностранных покупателей. Однако, масштабы роста интереса к польскому рынку недвижимости со стороны украинцев действительно впечатляют.