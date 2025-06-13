Мінімалку в Польщі знову хочуть підвищити — якою буде сума та коли відбудуться зміни

Польський злотий. Фото: Pexels

Польща — це країна, яку часто обирають українці для тимчасового проживання, особливо в умовах повномасштабного вторгнення. Багато хто знайшов роботу у цій державі та отримує там зарплату.

Про те, як змінювалась мінімалка в Польщі та якою вона буде у 2026 році, розповіли на інформаційному порталі inPoland.

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На скільки зросла мінімалка в Польщі за останні роки

До кінця цього тижня польський уряд планує оголосити остаточний розмір мінімальної заробітної плати на 2026 рік. Раніше вважалося, що мінімальна зарплата сягне 5 000 злотих брутто (56 321 грн), проте останні дані показують, що ця планка навряд чи буде досягнута.

За останні п’ять років мінімальна зарплата у Польщі зростала так (дані станом на 1 січня кожного року):

2020 рік — 2 600 злотих брутто (17,00 злотих/год);

2021 рік — 2 800 злотих брутто (18,30 злотих/год);

2022 рік — 3 010 злотих брутто (19,70 злотих/год);

2023 рік — 3 490 злотих брутто (22,80 злотих/год);

2024 рік — 4 242 злотих брутто (27,70 злотих/год);

2025 рік — 4 666 злотих брутто (30,50 злотих/год).

Якою може бути мінімальна зарплата в Польщі у 2026 році

Спочатку Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики запропонувало підвищити мінімалку на 7,6% — до 5 020 злотих (близько 56 546 грн). Але після перегляду прогнозів, зокрема середньої зарплати, яку Міністерство фінансів очікує збільшити на 6,7%, позиція уряду змінилася. Наразі пропозиції виглядають так:

Профспілки вимагають 5 015 злотих (56 490 грн); Міністерство фінансів підтримує мінімалку у 4 806 злотих (54 136 грн); Міністерство сім’ї пропонує 4 890 злотих (55 082 грн), що на 130 злотих менше від початкової ідеї; Роботодавці погоджуються з пропозицією Мінфіну.

Уряд разом із соціальними партнерами працює над компромісом, щоб врахувати інтереси працівників і можливості бізнесу. Остаточне рішення очікується до кінця тижня і, найімовірніше, мінімальна зарплата на 2026 рік буде трохи нижчою за 5 000 злотих.

Раніше ми писали, що щодня тисячі українців перетинають польський кордон. Проте перед поїздкою варто дізнатись, що дозволено ввозити, адже порушення митних правил може призвести до штрафів або суворіших наслідків.

Також ми розповідали, що все більше українців відкривають власний бізнес у Польщі, шукаючи нові можливості та стабільність після переїзду через війну. Хоча реєстрація та податкові вимоги досить зрозумілі, ведення бізнесу в цій країні має свої складнощі й потребує відповідального підходу.