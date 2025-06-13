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Главная Экономика Минималка в Польше — когда и на сколько могут повысить зарплаты

Минималка в Польше — когда и на сколько могут повысить зарплаты

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 06:35
Минималку в Польше снова хотят повысить — какой будет сумма и когда произойдут изменения
Польский злотый. Фото: Pexels
Ключові моменти На сколько выросла минималка в Польше за последние годы Какой может быть минимальная зарплата в Польше в 2026 году

Польша — это страна, которую часто выбирают украинцы для временного проживания, особенно в условиях полномасштабного вторжения. Многие нашли работу в этом государстве и получают там зарплату.

О том, как менялась минималка в Польше и какой она будет в 2026 году, рассказали на информационном портале inPoland.

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На сколько выросла минималка в Польше за последние годы

До конца этой недели польское правительство планирует объявить окончательный размер минимальной заработной платы на 2026 год. Ранее считалось, что минимальная зарплата достигнет 5 000 злотых брутто (56 321 грн), однако последние данные показывают, эта планка вряд ли будет достигнута.

За последние пять лет минимальная зарплата в Польше росла так (данные по состоянию на 1 января каждого года):

  • 2020 год — 2 600 злотых брутто (17,00 злотых/час);
  • 2021 год — 2 800 злотых брутто (18,30 злотых/час);
  • 2022 год — 3 010 злотых брутто (19,70 злотых/час);
  • 2023 год — 3 490 злотых брутто (22,80 злотых/час);
  • 2024 год — 4 242 злотых брутто (27,70 злотых/час);
  • 2025 год — 4 666 злотых брутто (30,50 злотых/час).

Какой может быть минимальная зарплата в Польше в 2026 году

Сначала Министерство семьи, труда и социальной политики предложило повысить минималку на 7,6% — до 5 020 злотых (около 56 546 грн). Но после пересмотра прогнозов, в частности средней зарплаты, которую Министерство финансов ожидает увеличить на 6,7%, позиция правительства изменилась. Сейчас предложения выглядят так:

  1. Профсоюзы требуют 5 015 злотых (56 490 грн);
  2. Министерство финансов поддерживает минималку в 4 806 злотых (54 136 грн);
  3. Министерство семьи предлагает 4 890 злотых (55 082 грн), что на 130 злотых меньше первоначальной идеи;
  4. Работодатели соглашаются с предложением Минфина.

Правительство вместе с социальными партнерами работает над компромиссом, чтобы учесть интересы работников и возможности бизнеса. Окончательное решение ожидается до конца недели и, скорее всего, минимальная зарплата на 2026 год будет немного ниже 5 000 злотых.

Ранее мы писали, что ежедневно тысячи украинцев пересекают польскую границу. Однако перед поездкой стоит узнать, что разрешено ввозить, ведь нарушение таможенных правил может привести к штрафам или более суровым последствиям.

Также мы рассказывали, что все больше украинцев открывают собственный бизнес в Польше, ища новые возможности и стабильность после переезда из-за войны. Хотя регистрация и налоговые требования достаточно понятны, ведение бизнеса в этой стране имеет свои сложности и требует ответственного подхода.

Польша зарплаты выплаты деньги минимальная зарплата злотый
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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