Митні обмеження — за що можна отримати штраф на польському кордоні у 2025

Штрафи на польському кордоні — за що загрожує покарання у 2025
Щодня Польський кордон перетинають тисячі українців. Однак, перш ніж вирушати до цієї країни, варто ознайомитись з переліком того, що можна взяти з собою. За порушення митних правил, українцям загрожують штрафи або навіть більш суворе покарання.
Про те, чому українців можуть оштрафувати на Польському кордоні у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
За що можна отримати штраф на кордоні
Під час проходження митного контролю на польському кордоні ваш багаж можуть перевіряти вручну. Пасажиру можуть запропонувати відкрити валізу й показати речі митникам. Якщо у вас знайдуть заборонені речі або ви везете більше дозволеного — продукцію можуть вилучити, а вас оштрафують. Санкції залежать від серйозності порушення:
- штрафи — від 50 євро (наприклад, за зайву пляшку алкоголю чи блок сигарет);
- вилучення товарів, які перевищують норму або заборонені.
У важчих випадках, якщо ви перевозите токсичні речовини, рідкісні рослини чи твори мистецтва без дозволу, можливі:
- депортація і заборона в’їзду до ЄС до 5 років;
- тюремне ув’язнення — від 3 місяців до 5 років.
Що заборонено ввозити з України до Польщі
Через кордон не можна перевозити:
- картоплю;
- наркотики, зброю;
- понад 10 000 євро готівки без декларації;
- м’ясні консерви, сало, ковбаси, сосиски;
- антикваріат і мистецькі витвори без дозволу;
- молочні продукти та сир (дозволені лише солодощі чи дитяче харчування — до 2 кг);
- вироби зі шкір диких тварин, слонову кістку, пір’я рідкісних птахів, тваринні жири, опудала тощо.
Також слід бути обережними з витворами мистецтва. Навіть звичайна картина, написана власноруч, може зацікавити митників. Якщо у вас немає документів, які підтверджують походження полотна, його можуть вилучити.
Що дозволено ввозити до Польщі та в яких обсягах
Деякі товари можна ввозити в обмеженій кількості. Зокрема:
- Корм для тварин — до 2 кг.
- Алкоголь: до 5 л пива або 2 л вина, до 1 л міцного алкоголю (з 21 року).
- Техніка — по одному пристрою (телефон, ноутбук, колонка тощо) без заводської упаковки.
- Тютюн: до 2 пачок сигарет, 2 пачок для електронних сигарет, 10 сигар або 50 г тютюну (з 18 років).
- Їжа: фрукти, овочі — до 5 кг; мед — до 2 кг; чай — до 100 г; кава — до 0,5 кг; риба — до 5 кг (випотрошена).
Окрема тема — це ліки. Без рецепта в Польщу не можна ввозити:
- транквілізатори;
- психотропні засоби;
- сильні знеболювальні;
- препарати з кодеїном чи ефедрином (наприклад, бронхолітин, кетанів).
Однак з рецептом, чеком чи медичною довідкою працівники митниці можуть піти вам на зустріч. У документі має бути назва ліків і тривалість курсу.
Без рецепта можна провозити вітаміни, жарознижувальні, засоби від захитування у невеликих кількостях. Антибіотики — теж не заборонені, але лише для особистого користування. Перед поїздкою варто перевірити склад ліків. За порушення загрожує конфіскація та штраф.
Раніше ми писали, що багато українців, які проживають у Польщі, здають нерухомість в оренду, однак не всі декларують отримані доходи. Відтепер виявляти порушення допомагатиме штучний інтелект.
Також ми розповідали, що все більше українців відкривають бізнес у Польщі, прагнучи фінансової стабільності. Попри спрощену реєстрацію та зрозумілу систему оподаткування, підприємницька діяльність у цій країні має свої особливості.
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