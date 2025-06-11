Митні обмеження — за що можна отримати штраф на польському кордоні у 2025

Багаж людей перевіряють на митниці. Фото: УНІАН

Щодня Польський кордон перетинають тисячі українців. Однак, перш ніж вирушати до цієї країни, варто ознайомитись з переліком того, що можна взяти з собою. За порушення митних правил, українцям загрожують штрафи або навіть більш суворе покарання.

Про те, чому українців можуть оштрафувати на Польському кордоні у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Під час проходження митного контролю на польському кордоні ваш багаж можуть перевіряти вручну. Пасажиру можуть запропонувати відкрити валізу й показати речі митникам. Якщо у вас знайдуть заборонені речі або ви везете більше дозволеного — продукцію можуть вилучити, а вас оштрафують. Санкції залежать від серйозності порушення:

штрафи — від 50 євро (наприклад, за зайву пляшку алкоголю чи блок сигарет);

вилучення товарів, які перевищують норму або заборонені.

У важчих випадках, якщо ви перевозите токсичні речовини, рідкісні рослини чи твори мистецтва без дозволу, можливі:

депортація і заборона в’їзду до ЄС до 5 років;

тюремне ув’язнення — від 3 місяців до 5 років.

Що заборонено ввозити з України до Польщі

Через кордон не можна перевозити:

картоплю;

наркотики, зброю;

понад 10 000 євро готівки без декларації;

м’ясні консерви, сало, ковбаси, сосиски;

антикваріат і мистецькі витвори без дозволу;

молочні продукти та сир (дозволені лише солодощі чи дитяче харчування — до 2 кг);

вироби зі шкір диких тварин, слонову кістку, пір’я рідкісних птахів, тваринні жири, опудала тощо.

Також слід бути обережними з витворами мистецтва. Навіть звичайна картина, написана власноруч, може зацікавити митників. Якщо у вас немає документів, які підтверджують походження полотна, його можуть вилучити.

Що дозволено ввозити до Польщі та в яких обсягах

Деякі товари можна ввозити в обмеженій кількості. Зокрема:

Корм для тварин — до 2 кг. Алкоголь: до 5 л пива або 2 л вина, до 1 л міцного алкоголю (з 21 року). Техніка — по одному пристрою (телефон, ноутбук, колонка тощо) без заводської упаковки. Тютюн: до 2 пачок сигарет, 2 пачок для електронних сигарет, 10 сигар або 50 г тютюну (з 18 років). Їжа: фрукти, овочі — до 5 кг; мед — до 2 кг; чай — до 100 г; кава — до 0,5 кг; риба — до 5 кг (випотрошена).

Окрема тема — це ліки. Без рецепта в Польщу не можна ввозити:

транквілізатори;

психотропні засоби;

сильні знеболювальні;

препарати з кодеїном чи ефедрином (наприклад, бронхолітин, кетанів).

Однак з рецептом, чеком чи медичною довідкою працівники митниці можуть піти вам на зустріч. У документі має бути назва ліків і тривалість курсу.

Без рецепта можна провозити вітаміни, жарознижувальні, засоби від захитування у невеликих кількостях. Антибіотики — теж не заборонені, але лише для особистого користування. Перед поїздкою варто перевірити склад ліків. За порушення загрожує конфіскація та штраф.

Раніше ми писали, що багато українців, які проживають у Польщі, здають нерухомість в оренду, однак не всі декларують отримані доходи. Відтепер виявляти порушення допомагатиме штучний інтелект.

Також ми розповідали, що все більше українців відкривають бізнес у Польщі, прагнучи фінансової стабільності. Попри спрощену реєстрацію та зрозумілу систему оподаткування, підприємницька діяльність у цій країні має свої особливості.