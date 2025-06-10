Штрафи за рекламу в Instagram — через який контент можуть поплатитися продавці

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Чимало українців займаються продажем товарів у соціальних мережах, зокрема Instagram. Але не всі знають, що дуже легко натрапити на штрафи за порушення рекламного законодавства. Одне неправильне слово чи зображення в рекламі товару тягне фінансові санкції, яких можна було уникнути.

Про це розповів адвокат Богдан Янків.

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Яка реклама в Instagram заборонена

Інспектори Держпродспоживслужби не тільки перевіряють оголошення про роботу, шукаючи дискримінаційні формулювання, але й моніторять рекламу в Instagram-магазинах. Фахівець виділив найпоширеніші "червоні лінії", які можуть призвести до штрафних санкцій. Продавцям варто намагатися не використовувати:

зображення людей без письмового дозволу;

військову лексику та слова, що асоціюються зі зброєю;

сексуалізований контент;

дискримінаційні тези за статевою ознакою;

чужі бренди без дозволу правовласника.

Права на контент — не жарти, коли йде мова про власний бізнес. Аби уникнути штрафів від контролюючого органу, потрібно долучати до реклами лише власні фото/відео, безплатні стокові зображення, оригінальні ілюстрації, нейтральну лексику. Заборонено копіювати чужі тексти і красти ліцензовані товари без документів на право використання.

Не завадить мати під рукою підтверджувальні договори з моделями, скриншоти створення оригінального контенту з датами, ліцензії на стокові фото та ін. Наявність таких документів є страховкою підприємців на випадок претензій від Держпродспоживслужби.

Штрафи за неправильну рекламу

Богдан Янків навів кілька прикладів реальних судових справ зі штрафами для бізнесу за недобросовісну рекламу в Instagram. Перший — санкція в розмірі 8 500 грн для ресторану в Тернополі, який використав у соцмережі:

кадри з фільмів з американськими акторами;

фото відомого американського підприємця;

тези "бургери бомба", "ракета".

Другий кейс — київський ресторан оштрафували на 5 100 грн за публікацію в Instagram фото напівголих жінок і чоловіків, які смакували їжу. Наявність документів на право використання контенту не допомогла, оскільки претензія була в порушенні етичних норм.

Третя судова справа — ФОП продавав LEGO без дозволу правовласника. Порушення авторських прав закінчилося компенсацією в розмірі 40 000 грн і забороною на майбутню реалізацію товарів бренду LEGO. Як видно, немає загального штрафу за недотримання закону про рекламу, відповідальність залежить від індивідуальних обставин.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, роботодавців можуть оштрафувати на 80 000 грн за публікацію оголошень про пошук працівників із дискримінаційними формулюваннями. Йдеться про обмеження у віці, зовнішні ознаки, стать, наявність дітей, фізичну силу тощо.

Також ми писали, що в Україні запровадять штрафи за порушення роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Нововведення запрацює з 1 липня 2025 року та передбачає мінімальну роздрібну ціну — не менше ставки акцизного податку, помноженої на 1,45.