Штрафы за рекламу в Instagram — из-за какого контента могут поплатиться продавцы

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Многие украинцы занимаются продажей товаров в социальных сетях, в частности Instagram. Но не все знают, что очень легко нарваться на штрафы за нарушение рекламного законодательства. Одно неправильное слово или изображение в рекламе товара влечет финансовые санкции, которых можно было избежать.

Об этом рассказал адвокат Богдан Янкив.

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Инспекторы Госпродпотребслужбы не только проверяют объявления о работе, ища дискриминационные формулировки, но и мониторят рекламу в Instagram-магазинах. Специалист выделил самые распространенные "красные линии", которые могут привести к штрафным санкциям. Продавцам нужно стараться не использовать:

изображения людей без письменного разрешения;

военную лексику и слова, ассоциирующиеся с оружием;

сексуализированный контент;

дискриминационные тезисы по половому признаку;

чужие бренды без разрешения правообладателя.

Права на контент — не шутки, когда речь идет о собственном бизнесе. Дабы избежать штрафов от контролирующего органа, нужно приобщать к рекламе только собственные фото/видео, бесплатные стоковые изображения, оригинальные иллюстрации, нейтральную лексику. Запрещено копировать чужие тексты и воровать лицензированные товары без документов на право использования.

Не помешает иметь под рукой подтверждающие договоры с моделями, скриншоты создания оригинального контента с датами, лицензии на стоковые фото и др. Наличие таких документов является страховкой предпринимателей на случай претензий от Госпродпотребслужбы.

Штрафы за неправильную рекламу

Богдан Янкив привел несколько примеров реальных судебных дел со штрафами для бизнеса за недобросовестную рекламу в Instagram. Первый — санкция в размере 8 500 грн для ресторана в Тернополе, который использовал в соцсети:

кадры из фильмов с американскими актерами;

фото известного американского предпринимателя;

тезисы "бургеры бомба", "ракета".

Второй кейс — киевский ресторан оштрафовали на 5 100 грн за публикацию в Instagram фото полуголых женщин и мужчин, которые смаковали еду. Наличие документов на право использования контента не помогло, поскольку претензия была в нарушении этических норм.

Третье судебное дело — ФЛП продавал LEGO без разрешения правообладателя. Нарушение авторских прав закончилось компенсацией в размере 40 000 грн и запретом на будущую реализацию товаров бренда LEGO. Как видно, нет общего штрафа за несоблюдение закона о рекламе, ответственность зависит от индивидуальных обстоятельств.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, работодателей могут оштрафовать на 80 000 грн за публикацию объявлений о поиске сотрудников с дискриминационными формулировками. Речь идет об ограничениях в возрасте, внешних признаках, поле, наличии детей, физической силе и др.

Также мы писали, что в Украине введут штрафы за нарушение розничной торговли табачными изделиями. Нововведение заработает с 1 июля 2025 года и предусматривает минимальную розничную цену — не менее ставки акцизного налога, умноженной на 1,45.