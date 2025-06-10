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Реклама в Instagram — за какой контент могут штрафовать продавцов

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 12:07
Штрафы за рекламу в Instagram — из-за какого контента могут поплатиться продавцы
Деньги в руках. Фото: УНИАН

Многие украинцы занимаются продажей товаров в социальных сетях, в частности Instagram. Но не все знают, что очень легко нарваться на штрафы за нарушение рекламного законодательства. Одно неправильное слово или изображение в рекламе товара влечет финансовые санкции, которых можно было избежать.

Об этом рассказал адвокат Богдан Янкив.

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Какая реклама в Instagram запрещена

Инспекторы Госпродпотребслужбы не только проверяют объявления о работе, ища дискриминационные формулировки, но и мониторят рекламу в Instagram-магазинах. Специалист выделил самые распространенные "красные линии", которые могут привести к штрафным санкциям. Продавцам нужно стараться не использовать:

  • изображения людей без письменного разрешения;
  • военную лексику и слова, ассоциирующиеся с оружием;
  • сексуализированный контент;
  • дискриминационные тезисы по половому признаку;
  • чужие бренды без разрешения правообладателя.

Права на контент — не шутки, когда речь идет о собственном бизнесе. Дабы избежать штрафов от контролирующего органа, нужно приобщать к рекламе только собственные фото/видео, бесплатные стоковые изображения, оригинальные иллюстрации, нейтральную лексику. Запрещено копировать чужие тексты и воровать лицензированные товары без документов на право использования.

Не помешает иметь под рукой подтверждающие договоры с моделями, скриншоты создания оригинального контента с датами, лицензии на стоковые фото и др. Наличие таких документов является страховкой предпринимателей на случай претензий от Госпродпотребслужбы.

Штрафы за неправильную рекламу

Богдан Янкив привел несколько примеров реальных судебных дел со штрафами для бизнеса за недобросовестную рекламу в Instagram. Первый — санкция в размере 8 500 грн для ресторана в Тернополе, который использовал в соцсети:

  • кадры из фильмов с американскими актерами;
  • фото известного американского предпринимателя;
  • тезисы "бургеры бомба", "ракета".

Второй кейс — киевский ресторан оштрафовали на 5 100 грн за публикацию в Instagram фото полуголых женщин и мужчин, которые смаковали еду. Наличие документов на право использования контента не помогло, поскольку претензия была в нарушении этических норм.

Третье судебное дело — ФЛП продавал LEGO без разрешения правообладателя. Нарушение авторских прав закончилось компенсацией в размере 40 000 грн и запретом на будущую реализацию товаров бренда LEGO. Как видно, нет общего штрафа за несоблюдение закона о рекламе, ответственность зависит от индивидуальных обстоятельств.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, работодателей могут оштрафовать на 80 000 грн за публикацию объявлений о поиске сотрудников с дискриминационными формулировками. Речь идет об ограничениях в возрасте, внешних признаках, поле, наличии детей, физической силе и др.

Также мы писали, что в Украине введут штрафы за нарушение розничной торговли табачными изделиями. Нововведение заработает с 1 июля 2025 года и предусматривает минимальную розничную цену — не менее ставки акцизного налога, умноженной на 1,45.

Instagram штрафы реклама продажа предприниматели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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