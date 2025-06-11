Таможенные ограничения — за что можно получить штраф на польской границе в 2025

Штрафы на польской границе — за что грозит наказание в 2025
Ежедневно Польскую границу пересекают тысячи украинцев. Однако, прежде чем отправляться в эту страну, стоит ознакомиться с перечнем того, что можно взять с собой. За нарушение таможенных правил, украинцам грозят штрафы или даже более суровое наказание.
О том, почему украинцев могут оштрафовать на Польской границе в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
За что можно получить штраф на границе
Во время прохождения таможенного контроля на польской границе ваш багаж могут проверять вручную. Пассажиру могут предложить открыть чемодан и показать вещи таможенникам. Если у вас найдут запрещенные вещи или вы везете больше разрешенного — продукцию могут изъять, а вас оштрафуют. Санкции зависят от серьезности нарушения:
- штрафы — от 50 евро (например, за лишнюю бутылку алкоголя или блок сигарет);
- изъятие товаров, которые превышают норму или запрещены.
В более тяжелых случаях, если вы перевозите токсичные вещества, редкие растения или произведения искусства без разрешения, возможны:
- депортация и запрет въезда в ЕС до 5 лет;
- тюремное заключение — от 3 месяцев до 5 лет.
Что запрещено ввозить из Украины в Польшу
Через границу нельзя перевозить:
- картофель;
- наркотики, оружие;
- более 10 000 евро наличных денег без декларации;
- мясные консервы, сало, колбасы, сосиски;
- антиквариат и художественные произведения без разрешения;
- молочные продукты и сыр (разрешены только сладости или детское питание — до 2 кг);
- изделия из шкур диких животных, слоновую кость, перья редких птиц, животные жиры, чучела и тому подобное.
Также следует быть осторожными с произведениями искусства. Даже обычная картина, написанная собственноручно, может заинтересовать таможенников. Если у вас нет документов, подтверждающих происхождение полотна, его могут изъять.
Что разрешено ввозить в Польшу и в каких объемах
Некоторые товары можно ввозить в ограниченном количестве. В частности:
- Корм для животных — до 2 кг.
- Алкоголь: до 5 л пива или 2 л вина, до 1 л крепкого алкоголя (с 21 года).
- Техника — по одному устройству (телефон, ноутбук, колонка и т.д.) без заводской упаковки.
- Табак: до 2 пачек сигарет, 2 пачек для электронных сигарет, 10 сигар или 50 г табака (с 18 лет).
- Еда: фрукты, овощи — до 5 кг; мед — до 2 кг; чай — до 100 г; кофе — до 0,5 кг; рыба — до 5 кг (выпотрошенная).
Отдельная тема — это лекарства. Без рецепта в Польшу нельзя ввозить:
- транквилизаторы;
- психотропные средства;
- сильные обезболивающие;
- препараты с кодеином или эфедрином (например, бронхолитин, кетанов).
Однако с рецептом, чеком или медицинской справкой работники таможни могут пойти вам на встречу. В документе должно быть название лекарства и продолжительность курса.
Без рецепта можно провозить витамины, жаропонижающие, средства от укачивания в небольших количествах. Антибиотики — тоже не запрещены, но только для личного пользования. Перед поездкой стоит проверить состав лекарств. За нарушение грозит конфискация и штраф.
Ранее мы писали, что многие украинцы, проживающие в Польше, сдают недвижимость в аренду, однако не все декларируют полученные доходы. Отныне выявлять нарушения будет помогать искусственный интеллект.
Также мы рассказывали, что все больше украинцев открывают бизнес в Польше, стремясь к финансовой стабильности. Несмотря на упрощенную регистрацию и понятную систему налогообложения, предпринимательская деятельность в этой стране имеет свои особенности.
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