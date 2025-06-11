Таможенные ограничения — за что можно получить штраф на польской границе в 2025

Багаж людей проверяют на таможне. Фото: УНИАН

Ежедневно Польскую границу пересекают тысячи украинцев. Однако, прежде чем отправляться в эту страну, стоит ознакомиться с перечнем того, что можно взять с собой. За нарушение таможенных правил, украинцам грозят штрафы или даже более суровое наказание.

О том, почему украинцев могут оштрафовать на Польской границе в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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За что можно получить штраф на границе

Во время прохождения таможенного контроля на польской границе ваш багаж могут проверять вручную. Пассажиру могут предложить открыть чемодан и показать вещи таможенникам. Если у вас найдут запрещенные вещи или вы везете больше разрешенного — продукцию могут изъять, а вас оштрафуют. Санкции зависят от серьезности нарушения:

штрафы — от 50 евро (например, за лишнюю бутылку алкоголя или блок сигарет);

изъятие товаров, которые превышают норму или запрещены.

В более тяжелых случаях, если вы перевозите токсичные вещества, редкие растения или произведения искусства без разрешения, возможны:

депортация и запрет въезда в ЕС до 5 лет;

тюремное заключение — от 3 месяцев до 5 лет.

Что запрещено ввозить из Украины в Польшу

Через границу нельзя перевозить:

картофель;

наркотики, оружие;

более 10 000 евро наличных денег без декларации;

мясные консервы, сало, колбасы, сосиски;

антиквариат и художественные произведения без разрешения;

молочные продукты и сыр (разрешены только сладости или детское питание — до 2 кг);

изделия из шкур диких животных, слоновую кость, перья редких птиц, животные жиры, чучела и тому подобное.

Также следует быть осторожными с произведениями искусства. Даже обычная картина, написанная собственноручно, может заинтересовать таможенников. Если у вас нет документов, подтверждающих происхождение полотна, его могут изъять.

Что разрешено ввозить в Польшу и в каких объемах

Некоторые товары можно ввозить в ограниченном количестве. В частности:

Корм для животных — до 2 кг. Алкоголь: до 5 л пива или 2 л вина, до 1 л крепкого алкоголя (с 21 года). Техника — по одному устройству (телефон, ноутбук, колонка и т.д.) без заводской упаковки. Табак: до 2 пачек сигарет, 2 пачек для электронных сигарет, 10 сигар или 50 г табака (с 18 лет). Еда: фрукты, овощи — до 5 кг; мед — до 2 кг; чай — до 100 г; кофе — до 0,5 кг; рыба — до 5 кг (выпотрошенная).

Отдельная тема — это лекарства. Без рецепта в Польшу нельзя ввозить:

транквилизаторы;

психотропные средства;

сильные обезболивающие;

препараты с кодеином или эфедрином (например, бронхолитин, кетанов).

Однако с рецептом, чеком или медицинской справкой работники таможни могут пойти вам на встречу. В документе должно быть название лекарства и продолжительность курса.

Без рецепта можно провозить витамины, жаропонижающие, средства от укачивания в небольших количествах. Антибиотики — тоже не запрещены, но только для личного пользования. Перед поездкой стоит проверить состав лекарств. За нарушение грозит конфискация и штраф.

Ранее мы писали, что многие украинцы, проживающие в Польше, сдают недвижимость в аренду, однако не все декларируют полученные доходы. Отныне выявлять нарушения будет помогать искусственный интеллект.

Также мы рассказывали, что все больше украинцев открывают бизнес в Польше, стремясь к финансовой стабильности. Несмотря на упрощенную регистрацию и понятную систему налогообложения, предпринимательская деятельность в этой стране имеет свои особенности.