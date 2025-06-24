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Главная Экономика Минимальная зарплата в Польше — сколько будут платить в июле

Минимальная зарплата в Польше — сколько будут платить в июле

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 14:10
Минималка в Польше — какую сумму гарантирует государство в июле 2025
Польские злотые. Фото: Pixabay
Ключові моменти Какую минималку гарантируют работникам в Польше Как могут измениться условия работы в Польше

Польша остается одной из самых популярных стран среди украинцев, которые выехали из-за войны. Многие наши граждане живут и работают там, получая стабильный доход.

О том, какую минималку получают в Польше в 2025 году и какие изменения хотят ввести для работников, отмечается на сайте "Eversheds Sutherland".

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Какую минималку гарантируют работникам в Польше

С 1 января 2025 года в Польше выросла минимальная заработная плата. Правительство установило новый уровень — 4 666 злотых брутто в месяц (около 52 558 грн). После уплаты налогов это примерно 3 510 злотых "чистыми" (39 536 грн).

Для сравнения, с июля 2024 года минималка составляла 4 300 злотых брутто (48 435 грн). Также в этом году выросла минимальная почасовая оплата — до 30,50 злотых брутто (343 грн).

Как могут измениться условия работы в Польше

Польское правительство готовит эксперимент по уменьшению продолжительности рабочей недели. Об этом заявило Министерство семьи, труда и социальной политики. Программу запустят в различных отраслях и компаниях разного размера — без сокращения зарплат и рабочих мест.

До конца июня 2025 года должны обнародовать условия участия. Приобщиться смогут предприятия, местные власти и общественные организации. Рассматривают несколько вариантов изменений:

  • четыре рабочих дня;
  • 35-часовая рабочая неделя;
  • увеличение продолжительности отпусков.

Какой именно формат заработает — будут решать вместе с работодателями и работниками. В 2026 году на этот эксперимент планируют выделить не менее 10 миллионов злотых из Фонда труда.

Его цель - улучшить условия труда, адаптировать рынок к изменениям, связанным с автоматизацией и старением населения. Однако некоторые эксперты и работодатели сомневаются в эффективности инициативы из-за возможных финансовых рисков.

Ранее мы писали, что украинцам в Польше может понадобиться языковой сертификат — его требуют при поступлении в университет или полицеальную школу, для оформления гражданства или трудоустройства в государственные структуры. Поэтому многих интересует стоимость получения такого документа.

Также мы рассказывали, что для украинцев, которые хотят попасть в ЕС, доступны ограниченные варианты. Из-за запрета авиаперелетов во время военного положения остаются путешествия на поезде, авто, автобусе или пешком. Поэтому важно выбрать самый удобный маршрут в Европу.

Польша зарплаты деньги минимальная зарплата злотый
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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