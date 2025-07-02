Минимальная зарплата в Украине — сколько чистыми получат работники в июле

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Размер минимальной заработной платы выполняет не только социальную функцию, но и отражает общее состояние экономики государства. Он влияет на доходы работников, формирование государственного бюджета и уровень покупательной способности населения.

О том, какой будет минималка в Украине и сколько получат на руки работники в июле 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие суммы получат работники с минимальной зарплатой

Минимальная заработная плата — это наименьший гарантированный уровень оплаты труда, установленный государством. Ее размер не зависит от формы собственности работодателя или вида предприятия и определяется в соответствии с законами Украины, в частности статьями 9 и 10 Закона "Об оплате труда".

Установлено, что этот показатель не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2024 году минималка менялась дважды, но в 2025 от повышения решили отказаться. Сейчас она составляет 8 000 грн. Однако фактически работники получают меньше, поскольку с заработной платы взимаются налоги:

5% — военный сбор;

18% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

В итоге с 8 000 грн в виде налогов отчисляется 1 840 грн, а "на руки" работник получает около 6 160 грн.

Изменится ли минималка в ближайшем будущем

За последнее десятилетие минимальная заработная плата в Украине увеличилась более чем в шесть раз. Ее постепенный рост имеет целью не только поддержку покупательной способности населения, но и стабилизацию бюджетных поступлений через налоги.

Несмотря на это, в 2025 году правительство не планирует повышение минималки — ее оставят на уровне 8 000 грн. Министерство финансов прогнозирует постепенное повышение минимальной зарплаты только со следующего года. Также согласно бюджетной декларации, минималка будет становить:

с января 2026 год — 8 688 грн;

с января 2027 год — 9 374 грн;

с января 2028 год — 10 059 грн.

Ранее мы писали, что около 80% украинцев, которые ищут работу, отмечают, что согласились бы на зарплату, не превышающую 20 тысяч гривен. В то же время почти половина из них желают работать за такую сумму неполный рабочий день.

Также мы рассказывали, что Польша продолжает оставаться одной из самых привлекательных стран для украинцев, которые были вынуждены покинуть родину из-за войны. Там многие наши сограждане нашли возможность жить и зарабатывать.