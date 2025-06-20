Середня зарплата в Україні — що змінилося та у яких регіонах платять найбільше (інфографіка)

Гривні на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Попри усі виклики сьогодення, як от повномасштабна війна та складне економічне становище, ринок праці в Україні поступово адаптується до нових реалій. Зокрема середня заробітна плата у червні 2025 року демонструє стійке зростання. Водночас динаміка є нерівномірною — в одних регіонах показники змінюються швидше, в інших — повільніше.

Новини.LIVE розповідають, які тенденції спостерігаються на ринку праці та як змінився рівень оплати праці в регіонах України.

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Середня зарплата в регіонах Україні

Середня зарплата в Україні у першому літньому місяці цього року, як свідчить статистика Work.ua, розрахована за даними з 192 452 вакансій, розміщених на порталі, становить 25 000 грн. Це на 25% більше, якщо порівнювати з червнем минулого року.

Обласні центри України за рівнем середньої зарплати можна умовно поділити на три групи.

Зарплату понад 22 000 грн пропонують:

Київ — 29 500 грн;

Львів — 26 000 грн;

Ужгород — 25 000 грн;

Дніпро — 24 000 грн;

Одеса — 23 600 грн;

Чернівці — 23 500 грн;

Івано-Франківськ — 22 800 грн;

Хмельницький — 22 500 грн.

Від 20 000 грн до 22 000 грн — середня зарплата у таких містах:

Харків — 22 000 грн;

Рівне — 22 000 грн;

Тернопіль — 22 000 грн;

Вінниця — 21 500 грн;

Черкаси — 21 500 грн;

Луцьк — 21 000 грн;

Полтава — 20 500 грн;

Запоріжжя — 20 000 грн;

Житомир — 20 000 грн;

Миколаїв — 20 000 грн.

Менш як 20 000 грн пропонують у:

Кропивницькому — 19 500 грн;

Чернігові — 19 100 грн;

Херсоні — 18 500 грн;

Сумах — 18 000 грн.

Середня зарплата в містах України. Графіка: Новини.LIVE

Де зарплати зросли найбільше з минулого року

Динаміка зростання зарплат в Україні нерівномірна: якщо в одних областях фіксують рекордні показники, то в інших цей процес йде значно повільніше.

Найбільше зросла середня зарплата в Рівному — на 26% з червня 2024 року. Майже такі сами темпи показали Хмельницький та Ужгород — +25%.

Далі за темпами зростання йдуть Київ, Вінниця та Черкаси, де за рік показник середньої зарплати підвищився на 23%.

Трохи повільніше цей показник змінювався у таких містах:

Харків та Кропивницький — +22%;

Львів, Чернівці та Запоріжжя — +21%;

Дніпро, Луцьк, Суми — +20%;

Тернопіль та Чернігів — +19%;

Одеса — +18%;

Полтава — +17%.

Водночас у Житомирі, Миколаєві та Івано-Франківську середня зарплата за рік зросла лише на 14%. Найнижчим цей показник є у Херсоні, де зростання склало лише 9%.

Як зросла середня зарплата в Україні. Графіка: Новини.LIVE

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