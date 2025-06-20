Середня зарплата в Україні — що змінилося та у яких регіонах платять найбільше (інфографіка)

Середня зарплата в Україні — що змінилося та де платять більше
Попри усі виклики сьогодення, як от повномасштабна війна та складне економічне становище, ринок праці в Україні поступово адаптується до нових реалій. Зокрема середня заробітна плата у червні 2025 року демонструє стійке зростання. Водночас динаміка є нерівномірною — в одних регіонах показники змінюються швидше, в інших — повільніше.
Новини.LIVE розповідають, які тенденції спостерігаються на ринку праці та як змінився рівень оплати праці в регіонах України.
Середня зарплата в регіонах Україні
Середня зарплата в Україні у першому літньому місяці цього року, як свідчить статистика Work.ua, розрахована за даними з 192 452 вакансій, розміщених на порталі, становить 25 000 грн. Це на 25% більше, якщо порівнювати з червнем минулого року.
Обласні центри України за рівнем середньої зарплати можна умовно поділити на три групи.
Зарплату понад 22 000 грн пропонують:
- Київ — 29 500 грн;
- Львів — 26 000 грн;
- Ужгород — 25 000 грн;
- Дніпро — 24 000 грн;
- Одеса — 23 600 грн;
- Чернівці — 23 500 грн;
- Івано-Франківськ — 22 800 грн;
- Хмельницький — 22 500 грн.
Від 20 000 грн до 22 000 грн — середня зарплата у таких містах:
- Харків — 22 000 грн;
- Рівне — 22 000 грн;
- Тернопіль — 22 000 грн;
- Вінниця — 21 500 грн;
- Черкаси — 21 500 грн;
- Луцьк — 21 000 грн;
- Полтава — 20 500 грн;
- Запоріжжя — 20 000 грн;
- Житомир — 20 000 грн;
- Миколаїв — 20 000 грн.
Менш як 20 000 грн пропонують у:
- Кропивницькому — 19 500 грн;
- Чернігові — 19 100 грн;
- Херсоні — 18 500 грн;
- Сумах — 18 000 грн.
Де зарплати зросли найбільше з минулого року
Динаміка зростання зарплат в Україні нерівномірна: якщо в одних областях фіксують рекордні показники, то в інших цей процес йде значно повільніше.
Найбільше зросла середня зарплата в Рівному — на 26% з червня 2024 року. Майже такі сами темпи показали Хмельницький та Ужгород — +25%.
Далі за темпами зростання йдуть Київ, Вінниця та Черкаси, де за рік показник середньої зарплати підвищився на 23%.
Трохи повільніше цей показник змінювався у таких містах:
- Харків та Кропивницький — +22%;
- Львів, Чернівці та Запоріжжя — +21%;
- Дніпро, Луцьк, Суми — +20%;
- Тернопіль та Чернігів — +19%;
- Одеса — +18%;
- Полтава — +17%.
Водночас у Житомирі, Миколаєві та Івано-Франківську середня зарплата за рік зросла лише на 14%. Найнижчим цей показник є у Херсоні, де зростання склало лише 9%.
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