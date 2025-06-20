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Головна Економіка Середня зарплата в Україні — що змінилося та де платять більше

Середня зарплата в Україні — що змінилося та де платять більше

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Дата публікації: 20 червня 2025 14:10
Середня зарплата в Україні — що змінилося та у яких регіонах платять найбільше (інфографіка)
Гривні на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Середня зарплата в регіонах Україні Де зарплати зросли найбільше з минулого року

Попри усі виклики сьогодення, як от повномасштабна війна та складне економічне становище, ринок праці в Україні поступово адаптується до нових реалій. Зокрема середня заробітна плата у червні 2025 року демонструє стійке зростання. Водночас динаміка є нерівномірною — в одних регіонах показники змінюються швидше, в інших — повільніше. 

Новини.LIVE розповідають, які тенденції спостерігаються на ринку праці та як змінився рівень оплати праці в регіонах України. 

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Середня зарплата в регіонах Україні

Середня зарплата в Україні у першому літньому місяці цього року, як свідчить статистика Work.ua, розрахована за даними з 192 452 вакансій, розміщених на порталі, становить 25 000 грн. Це на 25% більше, якщо порівнювати з червнем минулого року. 

Обласні центри України за рівнем середньої зарплати можна умовно поділити на три групи.

Зарплату понад 22 000 грн пропонують:

  • Київ — 29 500 грн;
  • Львів — 26 000 грн;
  • Ужгород — 25 000 грн;
  • Дніпро — 24 000 грн;
  • Одеса — 23 600 грн;
  • Чернівці — 23 500 грн;
  • Івано-Франківськ — 22 800 грн;
  • Хмельницький — 22 500 грн.

Від 20 000 грн до 22 000 грн  — середня зарплата у таких містах:

  • Харків — 22 000 грн;
  • Рівне — 22 000 грн;
  • Тернопіль — 22 000 грн;
  • Вінниця — 21 500 грн;
  • Черкаси — 21 500 грн;
  • Луцьк — 21 000 грн;
  • Полтава — 20 500 грн;
  • Запоріжжя — 20 000 грн;
  • Житомир — 20 000 грн;
  • Миколаїв — 20 000 грн.

Менш як 20 000 грн пропонують у:

  • Кропивницькому — 19 500 грн;
  • Чернігові — 19 100 грн;
  • Херсоні — 18 500 грн;
  • Сумах — 18 000 грн.
Середня зарплата в містах України
Середня зарплата в містах України. Графіка: Новини.LIVE

Де зарплати зросли найбільше з минулого року

Динаміка зростання зарплат в Україні нерівномірна: якщо в одних областях фіксують рекордні показники, то в інших цей процес йде значно повільніше.

Найбільше зросла середня зарплата в Рівному — на 26% з червня 2024 року. Майже такі сами темпи показали Хмельницький та Ужгород — +25%.

Далі за темпами зростання йдуть Київ, Вінниця та Черкаси, де за рік показник середньої зарплати підвищився на 23%.

Трохи повільніше цей показник змінювався у таких містах:

  • Харків та Кропивницький — +22%;
  • Львів, Чернівці та Запоріжжя — +21%;
  • Дніпро, Луцьк, Суми — +20%;
  • Тернопіль та Чернігів — +19%;
  • Одеса — +18%;
  • Полтава — +17%.

Водночас у Житомирі, Миколаєві та Івано-Франківську середня зарплата за рік зросла лише на 14%. Найнижчим цей показник є у Херсоні, де зростання склало лише 9%.

Як зросла середня зарплата в Україні
Як зросла середня зарплата в Україні. Графіка: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що в Україні очікується індексація заробітної плати працівників у липні 2025 року. За розрахунками, осучаснення виплат за коефіцієнтом 4,4% відбудеться вперше для тих, хто, за рекомендацією Міністерства соціальної політики, базовим місяцем вважав січень поточного року.

Також дізнавайтеся, чи зміниться мінімальна зарплата у липні.

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Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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