Средняя зарплата в Украине — что изменилось и в каких регионах платят больше всего (инфографика)

Гривны на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Несмотря на все вызовы, такие как полномасштабная война и сложное экономическое положение, рынок труда в Украине постепенно адаптируется к новым реалиям. В частности средняя заработная плата в июне 2025 года демонстрирует устойчивый рост. В то же время динамика неравномерна — в одних регионах показатели меняются быстрее, в других — медленнее.

Новини.LIVE рассказывают, какие тенденции наблюдаются на рынке труда и как изменился уровень оплаты труда в регионах Украины.

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Средняя зарплата в регионах Украины

Средняя зарплата в Украине в первом летнем месяце этого года, как свидетельствует статистика Work.ua, рассчитанная по данным из 192 452 вакансий, размещенных на портале, составляет 25 000 грн. Это на 25% больше, если сравнивать с июнем прошлого года.

Областные центры Украины по уровню средней зарплаты можно условно поделить на три группы.

Зарплату более 22 000 грн предлагают:

Киев — 29 500 грн;

Львов — 26 000 грн;

Ужгород — 25 000 грн;

Днепр — 24 000 грн;

Одесса — 23 600 грн;

Черновцы — 23 500 грн;

Ивано-Франковск — 22 800 грн;

Хмельницкий — 22 500 грн.

От 20 000 грн до 22 000 грн — средняя зарплата в таких городах:

Харьков — 22 000 грн;

Ровно — 22 000 грн;

Тернополь — 22 000 грн;

Винница — 21 500 грн;

Черкассы — 21 500 грн;

Луцк — 21 000 грн;

Полтава — 20 500 грн;

Запорожье — 20 000 грн;

Житомир — 20 000 грн;

Николаев — 20 000 грн.

Менее 20 000 грн предлагают в:

Кропивницком — 19 500 грн;

Чернигове — 19 100 грн;

Херсоне — 18 500 грн;

Сумах — 18 000 грн.

Средняя зарплата в городах Украины. Графика: Новини.LIVE

Где зарплаты выросли больше всего с прошлого года

Динамика роста зарплат в Украине неравномерна: если в одних областях фиксируют рекордные показатели, то в других этот процесс идет значительно медленнее.

Больше всего выросла средняя зарплата в Ровно — на 26% с июня 2024 года. Почти такие же темпы показали Хмельницкий и Ужгород — +25%.

Далее по темпам роста идут Киев, Винница и Черкассы, где за год показатель средней зарплаты повысился на 23%.

Немного медленнее этот показатель менялся в таких городах:

Харьков и Кропивницкий — +22%;

Львов, Черновцы и Запорожье — +21%;

Днепр, Луцк, Сумы — +20%;

Тернополь и Чернигов — +19%;

Одесса — +18%;

Полтава — +17%.

Как выросла средняя зарплата в Украине. Графика: Новини.LIVE

В то же время в Житомире, Николаеве и Ивано-Франковске средняя зарплата за год выросла лишь на 14%. Самым низким этот показатель является в Херсоне, где рост составил лишь 9%.

Ранее мы писали, что в Украине ожидается индексация заработной платы работников в июле 2025 года. По расчетам, осовременивание выплат по коэффициенту 4,4% произойдет впервые для тех, кто, по рекомендации Министерства социальной политики, базовым месяцем считал январь текущего года.

Также узнавайте, изменится ли минимальная зарплата в июле.