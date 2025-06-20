Средняя зарплата в Украине — что изменилось и в каких регионах платят больше всего (инфографика)

Средняя зарплата в Украине — что изменилось и где платят больше
Несмотря на все вызовы, такие как полномасштабная война и сложное экономическое положение, рынок труда в Украине постепенно адаптируется к новым реалиям. В частности средняя заработная плата в июне 2025 года демонстрирует устойчивый рост. В то же время динамика неравномерна — в одних регионах показатели меняются быстрее, в других — медленнее.
Новини.LIVE рассказывают, какие тенденции наблюдаются на рынке труда и как изменился уровень оплаты труда в регионах Украины.
Средняя зарплата в регионах Украины
Средняя зарплата в Украине в первом летнем месяце этого года, как свидетельствует статистика Work.ua, рассчитанная по данным из 192 452 вакансий, размещенных на портале, составляет 25 000 грн. Это на 25% больше, если сравнивать с июнем прошлого года.
Областные центры Украины по уровню средней зарплаты можно условно поделить на три группы.
Зарплату более 22 000 грн предлагают:
- Киев — 29 500 грн;
- Львов — 26 000 грн;
- Ужгород — 25 000 грн;
- Днепр — 24 000 грн;
- Одесса — 23 600 грн;
- Черновцы — 23 500 грн;
- Ивано-Франковск — 22 800 грн;
- Хмельницкий — 22 500 грн.
От 20 000 грн до 22 000 грн — средняя зарплата в таких городах:
- Харьков — 22 000 грн;
- Ровно — 22 000 грн;
- Тернополь — 22 000 грн;
- Винница — 21 500 грн;
- Черкассы — 21 500 грн;
- Луцк — 21 000 грн;
- Полтава — 20 500 грн;
- Запорожье — 20 000 грн;
- Житомир — 20 000 грн;
- Николаев — 20 000 грн.
Менее 20 000 грн предлагают в:
- Кропивницком — 19 500 грн;
- Чернигове — 19 100 грн;
- Херсоне — 18 500 грн;
- Сумах — 18 000 грн.
Где зарплаты выросли больше всего с прошлого года
Динамика роста зарплат в Украине неравномерна: если в одних областях фиксируют рекордные показатели, то в других этот процесс идет значительно медленнее.
Больше всего выросла средняя зарплата в Ровно — на 26% с июня 2024 года. Почти такие же темпы показали Хмельницкий и Ужгород — +25%.
Далее по темпам роста идут Киев, Винница и Черкассы, где за год показатель средней зарплаты повысился на 23%.
Немного медленнее этот показатель менялся в таких городах:
- Харьков и Кропивницкий — +22%;
- Львов, Черновцы и Запорожье — +21%;
- Днепр, Луцк, Сумы — +20%;
- Тернополь и Чернигов — +19%;
- Одесса — +18%;
- Полтава — +17%.
В то же время в Житомире, Николаеве и Ивано-Франковске средняя зарплата за год выросла лишь на 14%. Самым низким этот показатель является в Херсоне, где рост составил лишь 9%.
Ранее мы писали, что в Украине ожидается индексация заработной платы работников в июле 2025 года. По расчетам, осовременивание выплат по коэффициенту 4,4% произойдет впервые для тех, кто, по рекомендации Министерства социальной политики, базовым месяцем считал январь текущего года.
Также узнавайте, изменится ли минимальная зарплата в июле.
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