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Головна Економіка Без права на розкіш — хто в Україні заробляє найменше

Без права на розкіш — хто в Україні заробляє найменше

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 08:21
Нижче середнього — у кого в Україні найменші зарплати
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Хто в Україні отримує найменші зарплати

В Україні у I кварталі 2025 року середня зарплата зросла на 24,1% і становить 23 460 грн. Водночас працівники у 13 з 25 секторів економіки отримують набагато менше.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Нардеп зазначив, що найвищими темпами зростала оплата праці в таких галузях:

  • авіаційний транспорт (на 51,5%);
  • сільське господарство (на 46,9%);
  • будівництво (на 35,3%).

Якщо порівнювати зарплати у доларовому еквіваленті, то у I кварталі 2025 року українці отримували у середньому 562 долари — це на 48 доларів більше, ніж в середньому перед повномасштабним вторгненням Росії.

Хто в Україні отримує найменші зарплати

Гетьманцев вказав на тенденції, які викликають серйозну тривогу. Так, нардеп зазначив, що у 13 з 25 секторів економіки зарплата не дотягує до середньоукраїнської. 

Йдеться про:

  • працівників бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, які отримували у середньому 12 448 гривень (зростання на 12,5%);
  • фахівців сфер творчості та мистецтва — 13 014 гривень (+12,9%);
  • освітян — середня зарплата 14 307 гривні (+13,1%);
  • медичних працівників, які отримували у січні-березні в середньому 17 222 грн (+11,6%). 

Голова парламентського комітету згадав також працівників водного транспорту, зарплати яких порівняно з I кварталом 2024 року взагалі зменшились на 6,1%.

"Усі ці "збільшення зарплат" для найменш оплачуваних категорій громадян не покривали навіть рівень інфляції, яка у I кварталі 2025 року становила 13,6% (при цьому продукти харчування подорожчали на 15,5%, комунальні послуги — на 19,5%)", — зауважив Гетманцев.

Він наголосив, що бідність працюючого населення є хронічною проблемою для України, та додав, що країні необхідно підвищувати мінімальну заробітну плату, яка не має ставати менше на тлі інфляції, й створювати якомога більше високооплачуваних робочих місць.

Раніше ми писали, де в Україні можна знайти роботу з бронюванням та зарплатою понад 100 000 грн.

Також дізнавайтеся, якою буде мінімальна зарплата влітку 2025 року. 

зарплати виплати гроші мінімальна зарплата доходи
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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