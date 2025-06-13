Ниже среднего — у кого в Украине самые маленькие зарплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в I квартале 2025 года средняя зарплата выросла на 24,1% и составляет 23 460 грн. В то же время работники в 13 из 25 секторов экономики получают гораздо меньше.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Нардеп отметил, что самыми высокими темпами росла оплата труда в таких отраслях:

авиационный транспорт (на 51,5%);

сельское хозяйство (на 46,9%);

строительство (на 35,3%).

Если сравнивать зарплаты в долларовом эквиваленте, то в I квартале 2025 года украинцы получали в среднем 562 доллара — это на 48 долларов больше, чем в среднем перед полномасштабным вторжением России.

Кто в Украине получает самые маленькие зарплаты

Гетманцев указал на тенденции, которые вызывают серьезную тревогу. Так, нардеп отметил, что в 13 из 25 секторов экономики зарплата не дотягивает до среднеукраинской.

Речь идет о:

работниках библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры, которые получали в среднем 12 448 гривен (рост на 12,5%);

специалистах сфер творчества и искусства — 13 014 гривен (+12,9%);

педагогов — средняя зарплата 14 307 гривен (+13,1%);

медицинских работников, которые получали в январе-марте в среднем 17 222 грн (+11,6%).

Председатель парламентского комитета вспомнил также работников водного транспорта, зарплаты которых по сравнению с I кварталом 2024 года вообще уменьшились на 6,1%.

"Все эти "увеличения зарплат" для наименее оплачиваемых категорий граждан не покрывали даже уровень инфляции, которая в I квартале 2025 года составила 13,6% (при этом продукты питания подорожали на 15,5%, коммунальные услуги — на 19,5%)", — отметил Гетманцев.

Он подчеркнул, что бедность работающего населения является хронической проблемой для Украины, и добавил, что стране необходимо повышать минимальную заработную плату, которая не должна становиться меньше на фоне инфляции, и создавать как можно больше высокооплачиваемых рабочих мест.

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