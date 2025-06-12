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Головна Ринок праці Робота з бронюванням — кому готові платити від 100 000 грн

Робота з бронюванням — кому готові платити від 100 000 грн

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Дата публікації: 12 червня 2025 13:26
Бронь від мобілізації та зарплата від 100 000 грн — де в Україні знайти таку роботу
Чоловік за ноутбуком. Фото: Freepik
Ключові моменти Кого шукають роботодавці Вакансії з бронюванням в Києві Вакансії у Дніпрі Вакансії в Одесі Вакансії в інших містах

Повномасштабна війна призвела до кадрової кризи на ринку праці України. Щоб забезпечити стабільну роботу критичних підприємств та організацій, а також підтримати економіку та оборонну промисловість, уряд запровадив бронювання від призову. Тож роботодавці у різних містах України пропонують громадянам чимало вакансій з бронюванням і досить високими зарплатами.

Новини.LIVE розповідають, де в Україні можна знайти роботу з бронюванням та зарплатою понад 100 000 грн.

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Кого шукають роботодавці

На кадровому порталі Work.ua у червні доступно понад 8 тисяч вакансій з бронюванням від мобілізації. Громадянам різних спеціальностей, й інколи навіть без досвіду роботи, пропонують повну й неповну зайнятість у різних сферах з середньою зарплатою у 25 000 грн. Проте деякі роботодавці готові платити фахівцям навіть вдесятеро більше як у столиці, так і в інших обласних центрах.

Вакансії з бронюванням в Києві

У столиці директору представництва компанії, яка працює у сфері продажів (ринок оптики), готові платити 200 000 грн ставку + бонуси при п’ятиденному робочому тижні. 

З майже таким рівнем зарплати у Києві доступно ще близько сотні вакансій, серед яких:

  • хімік-технолог — від 150 000 грн;
  • директор протезного заводу — від 150 000 грн;
  • головний бухгалтер — від 140 000 грн;
  • заступник керівника фінансового департаменту — від 150 000 грн;
  • провідний інженер-конструктор — від 120 000 грн;
  • менеджер з продажу обладнання для харчової промисловості — від 100 000 грн.

Вакансії у Дніпрі

На Дніпропетровщині бронювати й платити понад 100 000 грн готові таким фахівцям:

  • комерційний представник;
  • директор з будівництва;
  • керівник відділу продажу;
  • головний інженер (будівництво);
  • механік автопарку/завідувач гаража.

Загалом у регіоні доступно понад 500 вакансій з бронюванням і середньою зарплатою 24 000 грн.

Вакансії в Одесі

У червні південний регіон України пропонує понад 300 вакансій з бронюванням, однак зарплату близько 100 000 гривень готові платити лише спеціалістам з продажу сільськогосподарської техніки, а також стоматологам-ортодонтам.

Трохи менше (50 000-80 000 грн) можуть в Одесі заробити водії — міжнародники та далекобійники, а також автокранівники. Бронювання також забезпечують програмістам, аналітикам, бухгалтерам тощо, але платити готові до 50 000 грн.

Вакансії в інших містах

Знайти роботу з бронюванням і високою зарплатою можна й в невеликих обласних центрах. 

В Кропивницькому, наприклад, шукають генерального директора з досвідом керування у FOOD-виробництві й готові йому платити понад 300 000 грн.
Черкаській компанії, основними напрямками якої є виробництво та продаж м’ясної сировини, потрібен генеральний директор на зарплату 150 000-250 000 грн.

У Львові шукають комерційного працівника, який знається на просуванні медичних товарів, — зарплата від 100 000 грн.

Схожі пропозиції з бронюванням є й у Тернополі, Ужгороді, Вінниці та інших містах. Тож в українців є чимало можливостей влаштуватися на високооплачувану роботу й при цьому бути заброньованими від мобілізації.

Раніше ми писали, що співробітників деяких відомств в Україні хочуть частково перевести до ЗСУ.

Також дізнавайтеся, яких кандидатів українські роботодавці оминають стороною.

зарплати робота бронювання ринок праці вакансії
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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