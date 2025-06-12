Бронь от мобилизации и зарплата от 100 000 грн — где в Украине найти такую работу

Работа с бронированием — кому готовы платить от 100 000 грн
Полномасштабная война привела к кадровому кризису на рынке труда Украины. Чтобы обеспечить стабильную работу критических предприятий и организаций, а также поддержать экономику и оборонную промышленность, правительство ввело бронирование от призыва. Поэтому работодатели в разных городах Украины предлагают гражданам немало вакансий с бронированием и достаточно высокими зарплатами.
Новини.LIVE рассказывают, где в Украине можно найти работу с бронированием и зарплатой более 100 000 грн.
Кого ищут работодатели
На кадровом портале Work.ua в июне доступно более 8 тысяч вакансий с бронированием от мобилизации. Гражданам разных специальностей, и иногда даже без опыта работы, предлагают полную и неполную занятость в различных сферах со средней зарплатой в 25 000 грн. Однако некоторые работодатели готовы платить специалистам даже в десять раз больше как в столице, так и в других областных центрах.
Вакансии с бронированием в Киеве
В столице директору представительства компании, которая работает в сфере продаж (рынок оптики), готовы платить 200 000 грн ставку + бонусы при пятидневной рабочей неделе.
С почти таким уровнем зарплаты в Киеве доступно еще около сотни вакансий, среди которых:
- химик-технолог — от 150 000 грн;
- директор протезного завода — от 150 000 грн;
- главный бухгалтер — от 140 000 грн;
- заместитель руководителя финансового департамента — от 150 000 грн;
- ведущий инженер-конструктор — от 120 000 грн;
- менеджер по продажам оборудования для пищевой промышленности — от 100 000 грн.
Вакансии в Днепре
На Днепропетровщине бронировать и платить более 100 000 грн готовы таким специалистам:
- коммерческий представитель;
- директор по строительству;
- руководитель отдела продаж;
- главный инженер (строительство);
- механик автопарка/заведующий гаражом.
Всего в регионе доступно более 500 вакансий с бронированием и средней зарплатой 24 000 грн.
Вакансии в Одессе
В июне южный регион Украины предлагает более 300 вакансий с бронированием, однако зарплату около 100 000 гривен готовы платить только специалистам по продаже сельскохозяйственной техники, а также стоматологам-ортодонтам.
Чуть меньше (50 000-80 000 грн) могут в Одессе заработать водители — международники и дальнобойщики, а также автокрановщики. Бронирование также обеспечивают программистам, аналитикам, бухгалтерам и т.д., но платить готовы до 50 000 грн.
Вакансии в других городах
Найти работу с бронированием и высокой зарплатой можно и в небольших областных центрах.
В Кропивницком, например, ищут генерального директора с опытом управления в FOOD-производстве и готовы ему платить более 300 000 грн.
Черкасской компании, основными направлениями которой являются производство и продажа мясного сырья, нужен генеральный директор на зарплату 150 000-250 000 грн.
Во Львове ищут коммерческого работника, который разбирается в продвижении медицинских товаров, — зарплата от 100 000 грн.
Похожие предложения с бронированием есть и в Тернополе, Ужгороде, Виннице и других городах. Поэтому у украинцев есть немало возможностей устроиться на высокооплачиваемую работу и при этом быть забронированными от мобилизации.
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