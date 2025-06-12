Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок труда Работа с бронированием — кому готовы платить от 100 000 грн

Работа с бронированием — кому готовы платить от 100 000 грн

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 13:26
Бронь от мобилизации и зарплата от 100 000 грн — где в Украине найти такую работу
Мужчина за ноутбуком. Фото: Freepik
Ключові моменти Кого ищут работодатели Вакансии в Днепре Вакансии с бронированием в Киеве Вакансии в Одессе Вакансии в других городах

Полномасштабная война привела к кадровому кризису на рынке труда Украины. Чтобы обеспечить стабильную работу критических предприятий и организаций, а также поддержать экономику и оборонную промышленность, правительство ввело бронирование от призыва. Поэтому работодатели в разных городах Украины предлагают гражданам немало вакансий с бронированием и достаточно высокими зарплатами.

Новини.LIVE рассказывают, где в Украине можно найти работу с бронированием и зарплатой более 100 000 грн.

Реклама
Читайте также:

Кого ищут работодатели

На кадровом портале Work.ua в июне доступно более 8 тысяч вакансий с бронированием от мобилизации. Гражданам разных специальностей, и иногда даже без опыта работы, предлагают полную и неполную занятость в различных сферах со средней зарплатой в 25 000 грн. Однако некоторые работодатели готовы платить специалистам даже в десять раз больше как в столице, так и в других областных центрах.

Вакансии с бронированием в Киеве

В столице директору представительства компании, которая работает в сфере продаж (рынок оптики), готовы платить 200 000 грн ставку + бонусы при пятидневной рабочей неделе.

С почти таким уровнем зарплаты в Киеве доступно еще около сотни вакансий, среди которых:

  • химик-технолог — от 150 000 грн;
  • директор протезного завода — от 150 000 грн;
  • главный бухгалтер — от 140 000 грн;
  • заместитель руководителя финансового департамента — от 150 000 грн;
  • ведущий инженер-конструктор — от 120 000 грн;
  • менеджер по продажам оборудования для пищевой промышленности — от 100 000 грн.

Вакансии в Днепре

На Днепропетровщине бронировать и платить более 100 000 грн готовы таким специалистам:

  • коммерческий представитель;
  • директор по строительству;
  • руководитель отдела продаж;
  • главный инженер (строительство);
  • механик автопарка/заведующий гаражом.

Всего в регионе доступно более 500 вакансий с бронированием и средней зарплатой 24 000 грн.

Вакансии в Одессе

В июне южный регион Украины предлагает более 300 вакансий с бронированием, однако зарплату около 100 000 гривен готовы платить только специалистам по продаже сельскохозяйственной техники, а также стоматологам-ортодонтам.

Чуть меньше (50 000-80 000 грн) могут в Одессе заработать водители — международники и дальнобойщики, а также автокрановщики. Бронирование также обеспечивают программистам, аналитикам, бухгалтерам и т.д., но платить готовы до 50 000 грн.

Вакансии в других городах

Найти работу с бронированием и высокой зарплатой можно и в небольших областных центрах.

В Кропивницком, например, ищут генерального директора с опытом управления в FOOD-производстве и готовы ему платить более 300 000 грн.
Черкасской компании, основными направлениями которой являются производство и продажа мясного сырья, нужен генеральный директор на зарплату 150 000-250 000 грн.

Во Львове ищут коммерческого работника, который разбирается в продвижении медицинских товаров, — зарплата от 100 000 грн.

Похожие предложения с бронированием есть и в Тернополе, Ужгороде, Виннице и других городах. Поэтому у украинцев есть немало возможностей устроиться на высокооплачиваемую работу и при этом быть забронированными от мобилизации.

Ранее мы писали, что сотрудников некоторых ведомств в Украине хотят частично перевести в ВСУ.

Также узнавайте, каких кандидатов украинские работодатели обходят стороной.

зарплаты работа бронирование рынок труда вакансии
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации