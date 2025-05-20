Робота в Україні — кому з українців роботодавці не хочуть працевлаштувати у 2025 році

Люди спілкуються в офісі. Фото: Pexels

Через повномасштабну війну з РФ в Україні загострюється демографічна криза, а паралельно з цим відбуваються скорочення населення та масова міграція. У зв'язку з цим проблеми з працевлаштуванням відчувають внутрішньо переміщені особи (ВПО), люди з інвалідністю, громадяни старше 50 років та жінки, які мають маленьких дітей.

Про це розповіла журналістам Forbes заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак.

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Як пояснила Марчак, за роки війни кількість працездатного населення в Україні скоротилася більш ніж на чверть. Причини — міграція, мобілізація та природне старіння населення.

Тим часом бізнес продовжує адаптовуватися до нових умов: поступового зростання середнього віку працівників, зменшення кількості молоді та переорієнтації на нові резерви робочої сили. Дар'я Марчак зауважує, що попри усі проблеми Україна ще має серйозний потенціал робочої сили, оскільки вистачає людей економічно активного віку. Серед них до ринку наразі не залучені:

ВПО;

люди з інвалідністю;

досвідчені працівники у віці 50+;

студенти, пенсіонери та ветерани;

молоді матері з малими дітьми.

Саме цим громадянам важко знайти роботу в нинішніх реаліях, оскільки існує реальний розрив між навичками працівників і потребами роботодавців. Також у бізнес-колах продовжують побутувати стереотипи щодо віку, стану здоров'я або соціального статусу.

"Нам потрібно змінити підхід до найму: навчити HR-фахівців розпізнавати не обмеження, а можливості. Потрібно долати бар'єри у вигляді упередженого ставлення до людей старшого віку чи з інвалідністю, які часто помилково вважаються "неперспективними", — сказала Дар'я Марчак.

Спробувати відновити трудовий потенціал можна, якщо запустити програми перенавчання і підвищення кваліфікації, адаптувавши їх до потреб конкретного регіону. В Україні вже розпочинається етап хронічного дефіциту робочої сили тому, як пояснює заступниця міністра соціальної політики, потрібно активніше залучати усіх людей до економічної діяльності. Інакше відновлювати країну після війни буде складно.

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