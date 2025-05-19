Штучний інтелект не замінить цих працівників — хто не втратить роботу через роботів у 2025 році

Монтажники під час роботи Фото: УНІАН

Сучасні технології розвиваються з вражаючою швидкістю. Так, роботи та штучний інтелект (ШІ) вже виконують різноманітні завдання замість людей — вони з′являються на виробництвах, вміють аналізувати дані та знаходити помилки в програмах.

Редакція Новини.LIVE розповідає, люди якої професії можуть не боятися втратити роботу через ШІ.

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Серед роботодавців в країнах Європи, як пише видання Think Stewartville, продовжає зростати інтерес до техніків з обслуговування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC). Як зазначають журналісти, наразі зростаюча конкуренція з боку ШІ може загрожувати втратою роботи офісним працівникам, операторам, копірайтерам і навіть програмістам. Натомість HVAC-фахівцям можна не нервувати, адже ніхто і ніщо не зможе виконати іхню роботу дистанційно або написавши код.

"Це фізична, технічна, практична праця, яка вимагає людського підходу, досвіду, швидкого вирішення проблем і роботи на місці", — йдеться у статті.

До того ж представники цієї професії мають ще одну вагому перевагу над іншими: щоби опанувати роботу їм не потрібно витрачати роки в університеті, достатньо лише кількамісячного сертифікаційного курсу, після якого "студенти" починають отримувати практику.

Що ж стосується оплати праці, то монтажникам систем клімат-контролю пропонують зарплату вище середнього рівня. Конкретні суми залежать від країни чи навіть міста.

Що ще варто знати

Оскільки компанії усе частіше звертають увагу на спеціалістів у галузі ШІ, це неминуче призведе до змін на ринку праці. Так, за попередніми прогнозами, вже до 2030 року втратити своє місце на роботі можуть:

працівники поштових служб;

секретарі;

спеціалісти із розрахунку зарплати;

графічні дизайнери;

юристи.

Раніше стало відомо, якими будуть соціальні стандарти в Україні до 2028 року. Відповідні показники візьмуть за основу для окладів та індексації.

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