ШІ допоміг вченим створити живих роботів здатних розмножуватися — що про них відомо

Штучний інтелект допомагає вченим робити нові відкриття. Фото: istockphoto.com

Ще років 10 назад ця новина звучала б як уривок з книги жанру наукової фантастики. А вже сьогодні це наша реальність й можливе майбутнє співпраці людини та штучного інтелекту. Так дослідники відкрили абсолютно нову форму біологічного відтворення, яка відрізняється від тих, які є у будь-яких відомих науці тварин або рослин.

Про революційний прорив вчених із США розповіло видання Science Focus.

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Живі роботи, які здатні розмножуватися — що про них відомо

Новий тип роботів під назвою "ксеноботи" представили дослідники з лабораторії професора Джоша Бонгарда в Університеті Вермонта, США.

Ксеноботи являють собою мініатюрні системи, розміром менше міліметра. Роботи були створені зі стовбурових клітин африканських жаб виду Xenopus laevis (гладка шпорцева жаба). Саме тому вони отримали назву ксеноботи.

Спеціалісти зібрали клітини шкіри та клітини серцевого м’яза з ембріона жаби, який був на ранній стадії розвитку. Що важливо, під час створення ксеноботів учені не зробили жодних маніпуляцій із генами.

У створені цих роботів вченим допомагав штучний інтелект.

Для роботи використовувалися не тільки живі клітини, а й віртуальна чашка Петрі. Інакше висловлюючись, програма штучного інтелекту моделювала розвиток групи клітин жаби, виходячи з їхньої форми, щоб вибирати ті, які краще підходять для певних завдань.

Як пояснили науковці, ШІ за кілька секунд створює популяцію віртуальних ксеноботів, після чого видаляє тих, які погано справляються зі своїм завданням, і створює випадковим чином модифіковані копії тих, хто вижив.

Згодом дослід зайшов набагато далі — ксеноботи почали самовідтворюватися.

Вчені назвали своє творіння "абсолютно новою формою життя".

Група ксеноботів "прибирає" чашку Петрі, пересуваючи сміття та збираючи його на купу. Фото: Sam Kriegman

Як ксеноботи розмножуються

Вчені зазначили, що ксеноботи знайшли свій унікальний спосіб розмноження. Вони роблять це шляхом "кінетичної реплікації".

Такий спосіб є більш характерним для ділення на молекулярному рівні, а не для клітини чи цілого організму. Він не трапляється у відомих людині тваринах чи рослинах.

Штучний інтелект допоміг ученим зробити цей спосіб розмноження у ксеноботів ефективнішим.

Батько-ксенобот має С-подібну форму. Він знаходить крихітні стовбурові клітини в чашці Петрі, збирає сотні з них. А через кілька днів ця зв’язка клітин перетворюється на нового ксенобота.

При цьому процес контролюється, тому не варто боятися сценарію "сірого слизу" — безконтрольного поширення мікроскопічних роботів планетою.

Для чого потрібні ксеноботи

Що стосується сфери застосування таких роботів, то науковці пропонують наступні:

очищення води від мікропластику;

очищення радіоактивного забруднення;

виконання медичних завдань — роботи можуть вільно рухатися серцево-судинною системою людини;

"точкового" постачання ліків у людське тіло.

Вчені окремо відзначили, що ксеноботи абсолютно нешкідливі для людського організму.

Роботи можуть виживати у зовнішньому середовищі протягом тижня і при цьому вони не зможуть відтворюватися або розвиватися.

Нагадаємо, ми писали, чи може штучний інтелект оцінювати здоров'я серця. Вчені провели фундаментальне дослідження.

Раніше ми також розповідали, вчений Ден Хендрікс зазначив, що в майбутньому штучний інтелект зможе маніпулювати та обманювати людей. Тому потрібні жорсткі обмеження для нейромереж.