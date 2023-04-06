Чи може штучний інтелект оцінювати здоров'я серця: результати досліджень

Штучний інтелект

Дослідники з Cedars-Sinai опублікували результати дослідження у журналі Nature, в якому вони стверджують, що штучний інтелект (ШІ) перевершує оцінку серцевої функції, зроблену сонографістами на основі ехокардіограми. Дослідження було проведено в клінічній системі Cedars-Sinai та стало першим рандомізованим клінічним дослідженням ШІ в кардіології.

Про це пише ScienceDaily.

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Штучний інтелект

Дослідження показало, що використання ШІ для оцінки трансторакальної ехокардіограми виявилося більш точним, ніж оцінка, зроблена фахівцем з УЗД. Це означає, що ШІ може значно покращити якість та ефективність візуалізації ехокардіограми, особливо для тих пацієнтів, які потребують більш точної діагностики серцевої функції.

Це вже не перше дослідження в галузі штучного інтелекту в кардіології. У 2020 році дослідники з Інституту серця Смідта та Стенфордського університету розробили технологію ШІ для оцінки серцевої функції, особливо фракції викиду лівого шлуночка, ключового виміру серця. Це дослідження було опубліковано в журналі Nature.

Дослідники впевнені, що технологія використання ШІ в кардіології буде корисною при розгортанні в клінічній системі Cedars-Sinai та в системах охорони здоров'я по всій країні. Це може значно покращити діагностику серцевих захворювань та підвищити ефективність лікування.

Нагадаємо, що вчений Ден Хендрікс зазначив, що в майбутньому штучний інтелект зможе маніпулювати та обманювати людей. Тому потрібні жорсткі обмеження для нейромереж.