iPhone Air стрімко втрачає ціну — що стало причиною здешевлення

В руках смартфон Apple iPhone Air. Фото: Unsplash

Новий iPhone Air показує найгіршу динаміку падіння ціни серед моделей Apple за останні роки: за десять тижнів після старту продажів деякі версії втратили майже половину своєї вартості. На цьому тлі лінійка iPhone 17 утримує ціну значно краще та навіть випереджає попередні покоління за збереженням вартості на вторинному ринку.

Про це пише MacRumors.

Реклама

Читайте також:

Який розрив між iPhone 17 та iPhone Air показало дослідження

Аналітики сервісу SellCell провели десятитижневе дослідження, оцінивши динаміку цін на нові iPhone на вторинному ринку. Вони зібрали дані про реальні пропозиції трейд-іну від більш ніж 40 американських компаній-викупників і порівняли середні ціни з моменту запуску з офіційною вартістю кожної моделі. Усі смартфони в дослідженні оцінювалися у стані "good", щоб забезпечити коректне порівняння.

За результатами аналізу, серія iPhone 17 у середньому подешевшала на 34,6% за десять тижнів. Це навіть краще, ніж торішні показники лінійки iPhone 16, яка за аналогічний період втратила близько 39% вартості. Лідером за збереженням ціни залишається iPhone 15: на десятому тижні після виходу його середня амортизація становила 31,9%. Для порівняння, серія iPhone 14 демонструвала знецінення на рівні 36,6%.

Таблиця падіння цін на лінійку iPhone 17. Фото: SellCell

На цьому тлі iPhone Air має значно слабший вигляд. У середньому всі конфігурації цієї моделі втратили 44,3% початкової вартості. Падіння залежно від обсягу пам'яті коливається від 40,3% до 47,7%, що робить iPhone Air найгіршою лінійкою Apple за останні роки з погляду перепродажу. Найбільше впала в ціні версія на 1 ТБ — SellCell називає її найслабшим пристроєм у всій вибірці. Подібно різкі просідання раніше фіксувалися лише в iPhone 14 Plus та окремих конфігурацій iPhone 13 mini у 2022 році.

Нагадаємо, iPhone вже багато років утримує звання одного з найпопулярніших гаджетів, але нові моделі коштують щонайменше тисячу доларів. Канадський YouTube-блогер вирішив обійтися без офіційного магазину й перевірити, чи можливо зібрати повноцінний iPhone із компонентів, замовлених на AliExpress, і водночас суттєво заощадити.

Також ми писали, що в листопаді рейтинг продуктивності iOS-пристроїв знову очолили iPad Pro на чипах M5 та M4. Перша трійка практично не змінилася, а старші моделі iPad Pro продемонстрували стабільно високі результати.