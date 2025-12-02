Блогер зібрав iPhone 13 Pro з деталей AliExpress — чи справді це дешевше за оригінал

Збірка смартфона iPhone із частин з AliExpress. Фото: кадр з відео/YouTube

iPhone вже багато років залишається одним із найпопулярніших гаджетів, але нова модель легко "з'їдає" чек на 1 000 доларів. Канадський YouTube-блогер вирішив обійтися без фірмового магазину й перевірити, чи реально зібрати повноцінний iPhone з деталей, замовлених на AliExpress, і заощадити на цьому.

Як зібрали iPhone 13 Pro з деталей з AliExpress

На тлі виходу iPhone 17 Pro Max та iPhone Air лінійка смартфонів Apple стає дедалі складнішою й дорожчою, але базовий принцип той самий: це набір компонентів, зібраних в одному корпусі. Блогер Phone Repair Guru вирішив перевірити, чи можна відтворити iPhone 13 Pro, якщо замовити "начинку" на китайському маркетплейсі.

Для експерименту блогер замовив "усі деталі", які, за його словами, були потрібні для складання смартфона. До посилки з AliExpress увійшли:

корпус iPhone зі встановленим роз'ємом заряджання, антенами та "двигуном" (ймовірно, відновлена плата від Apple);

модуль основної камери;

OLED-дисплей;

акумулятор;

внутрішні елементи на кшталт тримача SIM-карти та дрібних гвинтів.

Отримавши набір запчастин, автор відео взявся "з нуля" складати смартфон. Найбільше проблем спричинив OLED-екран: він виявився товстішим, ніж типовий дисплей iPhone, тож збирання було доволі клопітким. Утім, решта компонентів досить легко стали на свої місця.

Випираючий OLED-екран на iPhone з AliExpress. Фото: кадр з відео/YouTube

У підсумку блогеру вдалося зібрати iPhone 13 Pro, який зовні майже не відрізнявся від оригінального. Смартфон повноцінно запустився: працювали камери, Face ID та iOS, попри те, що деталі були з різних джерел. Фактично саморобний iPhone виявився цілком функціональним.

Чи справді це дешевше за офіційний iPhone

Окремо блогер торкнувся теорії про те, що, якщо купити деталі для умовного iPhone 17 Pro й скласти його самостійно, можна суттєво зекономити — але за це доведеться заплатити відсутністю офіційної підтримки та майбутніх оновлень.

Що ж до конкретного експерименту з iPhone 13 Pro, Phone Repair Guru таки зміг заощадити. Саморобний смартфон із деталей AliExpress обійшовся йому в 360 доларів. За його словами, це "абсолютно божевільно", адже середня вартість відновленого (refurbished) iPhone 13 Pro становить близько 500 канадських доларів.

Водночас блогер прямо визнає, що подібні експерименти — "неймовірно ризикові", і він не може рекомендувати повторювати їх широкій аудиторії. Зазвичай використання неоригінальних або сумнівних компонентів закінчується проблемами для смартфона, але цього разу все завершилося успішно — ще й із помітною економією.

