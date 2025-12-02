Блогер собрал iPhone 13 Pro из деталей AliExpress — действительно ли это дешевле оригинала

Сборка смартфона iPhone из частей с AliExpress. Фото: кадр из видео/YouTube

iPhone уже много лет остается одним из самых популярных гаджетов, но новая модель легко "съедает" чек на 1 000 долларов. Канадский YouTube-блогер решил обойтись без фирменного магазина и проверить, реально ли собрать полноценный iPhone из деталей, заказанных на AliExpress, и сэкономить на этом.

Как собрали iPhone 13 Pro из деталей с AliExpress

На фоне выхода iPhone 17 Pro Max и iPhone Air линейка смартфонов Apple становится все сложнее и дороже, но базовый принцип тот же: это набор компонентов, собранных в одном корпусе. Блогер Phone Repair Guru решил проверить, можно ли воссоздать iPhone 13 Pro, если заказать "начинку" на китайском маркетплейсе.

Для эксперимента блогер заказал "все детали", которые, по его словам, были нужны для сборки смартфона. В посылку с AliExpress вошли:

корпус iPhone с установленным разъемом зарядки, антеннами и "двигателем" (вероятно, восстановленная плата от Apple);

модуль основной камеры;

OLED-дисплей;

аккумулятор;

внутренние элементы вроде держателя SIM-карты и мелких винтов.

Получив набор запчастей, автор видео взялся "с нуля" собирать смартфон. Больше всего проблем вызвал OLED-экран: он оказался толще, чем типичный дисплей iPhone, поэтому сборка была довольно хлопотной. Впрочем, остальные компоненты достаточно легко стали на свои места.

Выпирающий OLED-экран на iPhone с AliExpress. Фото: кадр из видео/YouTube

В итоге блогеру удалось собрать iPhone 13 Pro, который внешне почти не отличался от оригинального. Смартфон полноценно запустился: работали камеры, Face ID и iOS, несмотря на то, что детали были из разных источников. Фактически самодельный iPhone оказался вполне функциональным.

Действительно ли это дешевле официального iPhone

Отдельно блогер коснулся теории о том, что, если купить детали для условного iPhone 17 Pro и собрать его самостоятельно, можно существенно сэкономить — но за это придется заплатить отсутствием официальной поддержки и будущих обновлений.

Что касается конкретного эксперимента с iPhone 13 Pro, Phone Repair Guru таки смог сэкономить. Самодельный смартфон из деталей AliExpress обошелся ему в 360 долларов. По его словам, это "абсолютно безумно", ведь средняя стоимость восстановленного (refurbished) iPhone 13 Pro составляет около 500 канадских долларов.

В то же время блогер прямо признает, что подобные эксперименты — "невероятно рисковые", и он не может рекомендовать повторять их широкой аудитории. Обычно использование неоригинальных или сомнительных компонентов заканчивается проблемами для смартфона, но на этот раз все завершилось успешно — еще и с заметной экономией.

