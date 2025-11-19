Лондонские воры массово игнорируют Samsung — почему охотятся именно на iPhone

На столе смартфоны Apple iPhone (слева) и Samsung (справа). Фото: Unsplash

Лондонские грабители все чаще избирательно подходят к тому, какие телефоны воровать — и все чаще отказываются от Android, в частности смартфонов Samsung. Свидетельства горожан и экспертов указывают, что воры охотятся прежде всего на iPhone из-за более высокой цены на "черном" и легальном вторичном рынке.

Об этом пишет London Centric.

Реклама

Читайте также:

Как лондонские воры "отбраковывают" смартфоны Samsung

32-летний Сэм шел по улице Лондона, когда дорогу ему перегородила группа из восьми мужчин. Они начали толкать и избивать его, требуя отдать все вещи. Когда грабители уже убегали, один из них вдруг обернулся, вернул Сэму Android-смартфон и коротко объяснил свою мотивацию: "Не хочу Samsung".

Похожий опыт имеет и другой житель Лондона, Марк. Он сидел возле работы, когда сзади на большой скорости подъехал молодой человек на электровелосипеде и вырвал из рук его Samsung Galaxy. Далее вор остановился, посмотрел на телефон, бросил его на тротуар и поехал дальше.

Почему воры делают ставку на iPhone

Британский рынок смартфонов условно поделен пополам: примерно половина пользователей имеют iPhone, другая половина — различные Android-модели, которые часто дешевле. Если бы нападения были полностью случайными, статистика похищенных устройств должна была бы быть примерно равномерной.

Однако имеющиеся данные, мнение экспертов и опыт самих лондонцев говорят о другом: в столице сформировался четкий "проiPhone-уклон" среди воров.

Специалисты объясняют, что причина не в защищенности, а в деньгах: iPhone стабильно стоят дороже на вторичном рынке. Поэтому, по их словам, грабителям экономически выгоднее рисковать именно ради смартфонов Apple, а не более дешевых Android-моделей.

При этом современные Android и iPhone имеют сопоставимые средства безопасности, поэтому говорить, что iPhone проще взломать, нет оснований. То, что реально интересует преступников, — это потенциальная выручка от продажи.

Полиция Лондона в последнее время активнее охотится на организованные группировки, специализирующиеся на кражах телефонов, однако точных цифр по соотношению похищенных iPhone и Android правоохранители не приводят. Правоохранители знают, что воры нередко просто выбрасывают более старые модели с низкой рыночной стоимостью, чтобы не получить уголовное обвинение за "дешевый трофей".

В некоторых случаях отказ от Android-смартфона выглядит комично, особенно когда речь идет не об открытом ограблении, а о попытке "развести" жертву с помощью социальной инженерии.

Один из жителей Лондона шел по улице, когда незнакомец привлек его внимание с противоположной стороны дороги. Мужчина энергично перебежал улицу с показной дружелюбностью, как будто встретил давнего знакомого, и завел разговор.

Впоследствии он спросил, есть ли у Саймона Spotify. Тот решил, что перед ним местный музыкант, который хочет показать свой трек или "продать" собственный релиз в формате уличного маркетинга. Рядом при этом стоял подросток, который молча наблюдал за ситуацией.

Саймон достал смартфон, чтобы открыть приложение, но как только незнакомец увидел, что это Samsung Galaxy, весь энтузиазм мгновенно исчез. Мужчина просто развернулся и ушел, а вместе с ним и его юный напарник. Только тогда Саймон осознал, что только что избежал ограбления — и спасся, по сути, благодаря тому, что пользуется Android.

Таким образом, кажется, что безопаснее передвигаться по Лондону, если в кармане у вас есть Android-смартфон, особенно, если это Samsung.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung может отказаться от модели Edge в линейке Galaxy S26. Однако новые утечки свидетельствуют, что ультратонкий Edge все еще находится в разработке, а сам проект движется в направлении еще более стройного дизайна под внутренним названием More Slim.

Также мы писали, что Apple отказалась от физического слота для SIM-карты — и это стало не просто элементом минималистичного дизайна. Такое решение ощутимо повлияло на ежедневное пользование iPhone, повысив безопасность и улучшив автономность благодаря оптимизации внутреннего пространства.