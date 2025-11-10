Как ускорить Android — 4 простых шага, чтобы старый смартфон работал как новый

Android-смартфон в руках. Фото: Pexels

Даже если ваш Android-смартфон служит уже несколько лет, несколько простых действий могут заметно ускорить его работу. Есть четыре шага, которые помогут вернуть скорость без перепрошивки и root-доступа.

Об этом пишет ZDNET.

Реклама

Читайте также:

Удалите неиспользуемые приложения

Со временем смартфон накапливает десятки программ, которыми вы уже давно не пользуетесь: старые сканеры QR-кодов, одноразовые фоторедакторы, забытые игры. Они занимают место и потребляют ресурсы, даже если вы их не открываете.

Избавиться от таких "мертвых" приложений — один из самых простых способов разгрузить систему. Для этого можно перейти в "Настройки" — "Хранилище" — "Программы" и просмотреть список установленных приложений, удалив то, что больше не нужно. Также можно долго нажать на иконку приложения на главном экране, перейти к "Информация о приложении" и нажать "Удалить". Меньшее количество ненужных APK-файлов означает лучшее распределение ресурсов и более оживленную работу телефона.

Освободите место в памяти и почистите кэш

Старые Android-устройства с годами "обрастают" файлами: загрузками, дублями фото, сканами конспектов, документами и прочим цифровым "мусором". После удаления лишних программ стоит пройтись по хранилищу и убрать то, что реально не нужно.

Начните с системного приложения "Файлы" и раздела "Загрузки" — там часто накапливаются старые PDF-файлы, изображения и другие документы, о которых вы уже забыли.

Отдельно эксперты также советуют:

выгрузить фотографии на внешний носитель или в облако;

очистить кэш приложений. Сделать это можно через меню "Настройки" — "Хранилище" — "Программы" — "Очистить кэш".

Такая уборка помогает не только освободить гигабайты памяти, но и сделать систему более стабильной и быстрой.

Проверьте обновления системы и приложений

Еще один важный шаг — убедиться, что телефон работает на актуальной версии Android. Обновления операционной системы часто приносят оптимизацию производительности и важные исправления безопасности. Для этого нужно зайти в "Настройки" — "Общие" — "Обновление системы" и проверить наличие новой версии программного обеспечения.

После этого стоит обновить и сами приложения через Google Play. Актуальные версии программ обычно работают стабильнее, быстрее и лучше защищают данные пользователя. Когда вы сочетаете обновленную систему с обновленными приложениями, старый смартфон может ощущаться заметно "свежее" в повседневных задачах.

Измените скорость анимаций в меню разработчика

Последний шаг не ускоряет "железо" буквально, но визуально делает телефон значительно шустрее. Речь идет об изменении скорости анимаций через опции разработчика.

Сначала нужно активировать этот режим: зайдите в "Настройки" — "О телефоне" — "Программное обеспечение" и несколько раз (семь касаний подряд) нажмите по пункту "Номер сборки". После этого в меню появятся "Параметры разработчика".

В разделе, отвечающем за отображение, нужно найти настройки Window animation scale, Transition animation scale и Animator duration scale. Если установить значение 0,5x, анимации открытия окон, переходов между экранами и запуска приложений станут короче, и интерфейс будет восприниматься как значительно более быстрый.

Напомним, реклама на смартфонах сегодня буквально повсеместна — от браузера до системных меню. Она раздражает, отвлекает и может даже замедлять работу устройства. Впрочем, часть таких объявлений можно убрать самостоятельно.

Также мы писали, что новое исследование показало преимущество Android в сфере киберзащиты — устройства на этой платформе лучше противодействуют фишингу, вирусам и кражам данных. На это указывают опрос YouGov и отчет Counterpoint Research, на которые ссылаются команды Android и Messages от Google.