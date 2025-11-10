Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології 4 кроки, які повернуть швидкодію вашому Android-смартфону

4 кроки, які повернуть швидкодію вашому Android-смартфону

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 14:24
Оновлено: 11:44
Як прискорити Android — 4 прості кроки, щоб старий смартфон працював як новий
Android-смартфон в руках. Фото: Pexels

Навіть якщо ваш Android-смартфон служить уже кілька років, кілька простих дій можуть помітно прискорити його роботу. Є чотири кроки, які допоможуть повернути швидкість без перепрошивки та root-доступу.

Про це пише ZDNET.

Реклама
Читайте також:

Видаліть невикористовувані застосунки

З часом смартфон накопичує десятки програм, якими ви вже давно не користуєтеся: старі сканери QR-кодів, одноразові фоторедактори, забуті ігри. Вони займають місце та споживають ресурси, навіть якщо ви їх не відкриваєте.

Позбутися таких "мертвих" застосунків — один із найпростіших способів розвантажити систему. Для цього можна перейти в "Налаштування" — "Сховище" — "Програми" й переглянути список інстальованих застосунків, видаливши те, що більше не потрібне. Також можна довго натиснути на іконку програми на головному екрані, перейти до "Інформація про застосунок" і натиснути "Видалити". Менша кількість непотрібних APK-файлів означає кращий розподіл ресурсів і більш жваву роботу телефону.

Звільніть місце в пам'яті та почистьте кеш

Старі Android-пристрої з роками "обростають" файлами: завантаженнями, дублями фото, сканами конспектів, документами й іншим цифровим "сміттям". Після видалення зайвих програм варто пройтися по сховищу й прибрати те, що реально не потрібне.

Почніть із системного застосунку "Файли" та розділу "Завантаження" — там часто накопичуються старі PDF-файли, зображення та інші документи, про які ви вже забули.

Окремо експерти також радять:

  • вивантажити фотографії на зовнішній носій або в хмару;
  • очистити кеш застосунків. Зробити це можна через меню "Налаштування" — "Сховище" — "Програми" — "Очистити кеш".

Таке прибирання допомагає не лише звільнити гігабайти пам'яті, а й зробити систему більш стабільною та швидкою.

Перевірте оновлення системи та застосунків

Ще один важливий крок — переконатися, що телефон працює на актуальній версії Android. Оновлення операційної системи часто приносять оптимізацію продуктивності й важливі виправлення безпеки. Для цього потрібно зайти в "Налаштування" — "Загальні" — "Оновлення системи" та перевірити наявність нової версії програмного забезпечення.

Після цього варто оновити й самі застосунки через Google Play. Актуальні версії програм зазвичай працюють стабільніше, швидше й краще захищають дані користувача. Коли ви поєднуєте оновлену систему з оновленими застосунками, старий смартфон може відчуватися помітно "свіжішим" у повсякденних завданнях.

Змініть швидкість анімацій у меню розробника

Останній крок не прискорює "залізо" буквально, але візуально робить телефон значно спритнішим. Йдеться про зміну швидкості анімацій через опції розробника.

Спочатку потрібно активувати цей режим: зайдіть у "Налаштування" — "Про телефон" — "Програмне забезпечення" та кілька разів (сім дотиків поспіль) натисніть по пункту "Номер збірки". Після цього в меню з'являться "Параметри розробника".

У розділі, що відповідає за відображення, потрібно знайти налаштування Window animation scale, Transition animation scale та Animator duration scale. Якщо встановити значення 0,5x, анімації відкриття вікон, переходів між екранами й запуску застосунків стануть коротшими, і інтерфейс буде сприйматися як значно швидший.

Нагадаємо, реклама на смартфонах сьогодні буквально повсюдна — від браузера до системних меню. Вона дратує, відволікає й може навіть уповільнювати роботу пристрою. Втім, частину таких оголошень можна прибрати самостійно.

Також ми писали, що нове дослідження показало перевагу Android у сфері кіберзахисту — пристрої на цій платформі краще протидіють фішингу, вірусам і крадіжкам даних. На це вказують опитування YouGov та звіт Counterpoint Research, на які посилаються команди Android і Messages від Google.

Android телефони гаджети смартфон корисні поради функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації