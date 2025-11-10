Як прискорити Android — 4 прості кроки, щоб старий смартфон працював як новий

Android-смартфон в руках. Фото: Pexels

Навіть якщо ваш Android-смартфон служить уже кілька років, кілька простих дій можуть помітно прискорити його роботу. Є чотири кроки, які допоможуть повернути швидкість без перепрошивки та root-доступу.

Про це пише ZDNET.

Реклама

Читайте також:

Видаліть невикористовувані застосунки

З часом смартфон накопичує десятки програм, якими ви вже давно не користуєтеся: старі сканери QR-кодів, одноразові фоторедактори, забуті ігри. Вони займають місце та споживають ресурси, навіть якщо ви їх не відкриваєте.

Позбутися таких "мертвих" застосунків — один із найпростіших способів розвантажити систему. Для цього можна перейти в "Налаштування" — "Сховище" — "Програми" й переглянути список інстальованих застосунків, видаливши те, що більше не потрібне. Також можна довго натиснути на іконку програми на головному екрані, перейти до "Інформація про застосунок" і натиснути "Видалити". Менша кількість непотрібних APK-файлів означає кращий розподіл ресурсів і більш жваву роботу телефону.

Звільніть місце в пам'яті та почистьте кеш

Старі Android-пристрої з роками "обростають" файлами: завантаженнями, дублями фото, сканами конспектів, документами й іншим цифровим "сміттям". Після видалення зайвих програм варто пройтися по сховищу й прибрати те, що реально не потрібне.

Почніть із системного застосунку "Файли" та розділу "Завантаження" — там часто накопичуються старі PDF-файли, зображення та інші документи, про які ви вже забули.

Окремо експерти також радять:

вивантажити фотографії на зовнішній носій або в хмару;

очистити кеш застосунків. Зробити це можна через меню "Налаштування" — "Сховище" — "Програми" — "Очистити кеш".

Таке прибирання допомагає не лише звільнити гігабайти пам'яті, а й зробити систему більш стабільною та швидкою.

Перевірте оновлення системи та застосунків

Ще один важливий крок — переконатися, що телефон працює на актуальній версії Android. Оновлення операційної системи часто приносять оптимізацію продуктивності й важливі виправлення безпеки. Для цього потрібно зайти в "Налаштування" — "Загальні" — "Оновлення системи" та перевірити наявність нової версії програмного забезпечення.

Після цього варто оновити й самі застосунки через Google Play. Актуальні версії програм зазвичай працюють стабільніше, швидше й краще захищають дані користувача. Коли ви поєднуєте оновлену систему з оновленими застосунками, старий смартфон може відчуватися помітно "свіжішим" у повсякденних завданнях.

Змініть швидкість анімацій у меню розробника

Останній крок не прискорює "залізо" буквально, але візуально робить телефон значно спритнішим. Йдеться про зміну швидкості анімацій через опції розробника.

Спочатку потрібно активувати цей режим: зайдіть у "Налаштування" — "Про телефон" — "Програмне забезпечення" та кілька разів (сім дотиків поспіль) натисніть по пункту "Номер збірки". Після цього в меню з'являться "Параметри розробника".

У розділі, що відповідає за відображення, потрібно знайти налаштування Window animation scale, Transition animation scale та Animator duration scale. Якщо встановити значення 0,5x, анімації відкриття вікон, переходів між екранами й запуску застосунків стануть коротшими, і інтерфейс буде сприйматися як значно швидший.

Нагадаємо, реклама на смартфонах сьогодні буквально повсюдна — від браузера до системних меню. Вона дратує, відволікає й може навіть уповільнювати роботу пристрою. Втім, частину таких оголошень можна прибрати самостійно.

Також ми писали, що нове дослідження показало перевагу Android у сфері кіберзахисту — пристрої на цій платформі краще протидіють фішингу, вірусам і крадіжкам даних. На це вказують опитування YouGov та звіт Counterpoint Research, на які посилаються команди Android і Messages від Google.