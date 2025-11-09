Як вимкнути рекламу на смартфоні — прості способи без зайвих програм

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Реклама на сучасних смартфонах з'являється всюди — у застосунках, браузері, спливаючих вікнах і навіть у системних меню. Вона відволікає, дратує й іноді уповільнює роботу пристрою, але частину таких оголошень можна вимкнути власними силами, без складних налаштувань і сторонніх програм.

Як прибрати рекламу на Android та iOS

На Android надокучливі сповіщення найчастіше з'являються через надмірні дозволи, надані застосункам. Щоб зменшити їхню кількість, варто відкрити системні налаштування, перейти до розділу з програмами та сповіщеннями й по черзі вимкнути показ повідомлень для тих застосунків, які найбільше турбують. Після цього банери зникнуть зі шторки сповіщень і не відволікатимуть під час роботи з екраном.

Якщо потрібно ретельніше фільтрувати інтернет-трафік, допоможуть спеціальні блокувальники. Для Android існують рішення на кшталт AdGuard чи NetGuard — вони ефективно відсікають рекламу, але здебільшого є платними. Як безплатний, проте менш всеосяжний варіант можна розглянути Adblock Fast, хоча цей застосунок не має українського інтерфейсу.

На iPhone реклама трапляється рідше, проте інколи приходить у вигляді сповіщень. Вимкнути такі повідомлення можна в налаштуваннях: достатньо відкрити меню сповіщень, переглянути перелік програм і скасувати дозвіл на показ сповіщень для тих застосунків, які розсилають зайву або рекламну інформацію.

Окрема проблема — реклама в інтернеті. Під час перегляду сайтів користувач бачить банери, відео та нав'язливі спливаючі вікна. Найнадійніший спосіб частково позбутися цього — встановити у браузер розширення-блокувальник. На Android такі інструменти доступні у Google Play Store, зокрема популярний AdGuard: він блокує рекламу й водночас захищає приватність, заважаючи сайтам відстежувати активність користувача. Для браузерів на iPhone також існують подібні розширення, хоча iOS накладає певні обмеження на їхню роботу.

Окремої уваги потребують смартфони Xiaomi. Пристрої цього бренду часто показують рекламу навіть у системних застосунках — виробник частково компенсує низьку вартість гаджетів рекламними вставками. Щоб зменшити їхню кількість, у "Налаштуваннях" варто вимкнути показ рекомендацій на робочому столі, а в розділі "Усі додатки" відключити опцію "Отримувати рекомендації". У меню "Паролі та безпека" — "Конфіденційність" корисно відмовитися від персоналізованої реклами та деактивувати сервіс MSA, який відповідає за значну частину системних оголошень.

Нарешті, потрібно пам'ятати: більшість банерів і відеороликів завантажуються саме через інтернет. Увімкнений режим польоту тимчасово від'єднує смартфон від мережі й автоматично прибирає онлайн-рекламу. Досить натиснути піктограму літака, коли потрібні повна тиша, концентрація на завданні або мінімум відволікань під час роботи з телефоном.

