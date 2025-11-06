Відео
Три приховані функції Android, якими варто користуватися

Три приховані функції Android, якими варто користуватися

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 14:24
Оновлено: 22:40
Приховані функції Android — як зробити користування смартфоном ще зручнішим
На столі Android-смартфон. Фото: Unsplash

Користувачі Android часто недооцінюють інструменти, які вже є в системі й можуть пришвидшити повсякденні дії. Декілька таких опцій працюють "з коробки" й вмикаються буквально одним дотиком.

Про деякі з них пише ФОКУС.

Два додатки на одному екрані

Багатозадачність в Android дозволяє працювати одразу у двох програмах, розмістивши їх на верхній і нижній половинах дисплея. Це зручно для копіювання фрагментів тексту, паралельного перегляду відео та листування або занотовування під час читання матеріалу чи онлайн-лекції.

Щоб увімкнути режим поділу екрана, відкрийте меню нещодавніх додатків, затисніть потрібну програму й оберіть іконку "Поділ екрана" (може бути підпис). Після цього відкрийте другу утиліту — вона займе іншу частину дисплея. Розмір вікон змінюється перетягуванням роздільника.

Вбудований запис екрана

У сучасних версіях Android є штатний інструмент для запису відео з екрана — без сторонніх застосунків. Він стане в пригоді для збереження відеодзвінка, швидкої інструкції або фрагмента з соцмереж.

Змахніть шторку швидких налаштувань і натисніть "Запис екрана". Якщо плитки немає, відредагуйте панель (іконка олівця) і додайте її. На деяких смартфонах, зокрема Xiaomi, окремий застосунок у прошивці дозволяє налаштувати роздільну здатність, частоту кадрів і теку збереження.

Режим керування однією рукою

Зі зростанням діагоналей екранів дотягнутися до верхніх елементів інтерфейсу однією рукою стає складніше. Рішення — режим "Керування однією рукою", доступний на більшості Android-смартфонів.

Перейдіть у "Налаштування" — "Система" — "Жести" — "Режим керування однією рукою" (на деяких моделях, як-от Xiaomi, опція розташована в "Розширених налаштуваннях" — "Спеціальні можливості") та активуйте її. Запуск — коротким змахом у нижній частині екрана поверх навігаційної панелі.

Нагадаємо, щороку на ринку Android-смартфонів з'являються десятки нових моделей — від доступних до преміальних. Через надлишок пропозицій вибір часто перетворюється з приємного процесу на складний квест.

Також ми писали, що смартфони з часом накопичують десятки застосунків — одні потрібні щодня, інші запускаються раз на місяць. Щоб звільнити місце, не втрачаючи даних, Android пропонує функцію архівації, яка тимчасово видаляє невикористовувані програми, залишаючи їх налаштування для швидкого відновлення.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
