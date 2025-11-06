Приховані функції Android — як зробити користування смартфоном ще зручнішим

Три приховані функції Android, якими варто користуватися
Користувачі Android часто недооцінюють інструменти, які вже є в системі й можуть пришвидшити повсякденні дії. Декілька таких опцій працюють "з коробки" й вмикаються буквально одним дотиком.
Про деякі з них пише ФОКУС.
Два додатки на одному екрані
Багатозадачність в Android дозволяє працювати одразу у двох програмах, розмістивши їх на верхній і нижній половинах дисплея. Це зручно для копіювання фрагментів тексту, паралельного перегляду відео та листування або занотовування під час читання матеріалу чи онлайн-лекції.
Щоб увімкнути режим поділу екрана, відкрийте меню нещодавніх додатків, затисніть потрібну програму й оберіть іконку "Поділ екрана" (може бути підпис). Після цього відкрийте другу утиліту — вона займе іншу частину дисплея. Розмір вікон змінюється перетягуванням роздільника.
Вбудований запис екрана
У сучасних версіях Android є штатний інструмент для запису відео з екрана — без сторонніх застосунків. Він стане в пригоді для збереження відеодзвінка, швидкої інструкції або фрагмента з соцмереж.
Змахніть шторку швидких налаштувань і натисніть "Запис екрана". Якщо плитки немає, відредагуйте панель (іконка олівця) і додайте її. На деяких смартфонах, зокрема Xiaomi, окремий застосунок у прошивці дозволяє налаштувати роздільну здатність, частоту кадрів і теку збереження.
Режим керування однією рукою
Зі зростанням діагоналей екранів дотягнутися до верхніх елементів інтерфейсу однією рукою стає складніше. Рішення — режим "Керування однією рукою", доступний на більшості Android-смартфонів.
Перейдіть у "Налаштування" — "Система" — "Жести" — "Режим керування однією рукою" (на деяких моделях, як-от Xiaomi, опція розташована в "Розширених налаштуваннях" — "Спеціальні можливості") та активуйте її. Запуск — коротким змахом у нижній частині екрана поверх навігаційної панелі.
