Як працює архівація застосунків в Android і коли її варто вмикати

Смартфон швидко обростає застосунками, частину з яких ви відкриваєте щодня, а інші — лише час від часу. Щоб не видаляти "рідко використовувані" програми й не втрачати їхні дані, в Android є зручний інструмент — архівація застосунків.

Що таке архівація і навіщо вона потрібна

Архівація прибирає з пристрою частину встановленого ПЗ — тимчасові файли, дозволи та сам "движок" застосунку — але зберігає його дані. Програма стає недоступною для запуску, зате звільняється місце в пам'яті, а відновлення відбувається у кілька торкань. Це простий спосіб розчистити сховище без скидання налаштувань і без повторного налаштування кожного сервісу.

Коли на смартфоні мало вільного місця, Play Store може самостійно "згортати" рідко відкривані додатки. Для цього відкрийте Google Play, натисніть на іконку профілю у правому верхньому куті, перейдіть у "Налаштування", розгорніть розділ "Загальні" та активуйте пункт "Автоматично архівувати додатки". Після цього Play Store почне архівувати нечасто використовувані програми, щойно пристрою бракуватиме пам'яті.

Якщо хочете повний контроль, відкрийте "Налаштування" — "Додатки", оберіть потрібну програму та натисніть "Архівувати" внизу екрана. Сторінка налаштувань такого застосунку стане сірого кольору, а в списку програм він відображатиметься тьмяно з піктограмою стрілки — це вказує, що він заархівований.

Повернути програму до роботи можна прямо з меню додатків: знайдіть значок і торкніться його — Play Store почне повторне завантаження. Альтернативний шлях — "Налаштування" — "Додатки" — *вибраний застосунок* — "Відновити". Для інсталяції потрібне активне підключення до інтернету та достатньо вільного місця.

Як виключити окремі додатки з автоматичної архівації

Для важливих сервісів, якими ви користуєтесь нечасто, але хочете мати під рукою, відкрийте "Налаштування" — "Додатки", зайдіть у картку потрібної програми й вимкніть перемикач "Керувати додатком, якщо не використовується". Після цього Play Store не архівуватиме цей застосунок навіть за браку пам'яті.

