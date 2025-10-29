Відео
Україна
Архівація в Android — як звільнити пам'ять без втрати даних

Архівація в Android — як звільнити пам'ять без втрати даних

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 10:34
Оновлено: 10:35
Як працює архівація застосунків в Android і коли її варто вмикати
Смартфон на Android. Фото: Unsplash

Смартфон швидко обростає застосунками, частину з яких ви відкриваєте щодня, а інші — лише час від часу. Щоб не видаляти "рідко використовувані" програми й не втрачати їхні дані, в Android є зручний інструмент — архівація застосунків.

Про це пише SlashGear.

Читайте також:

Що таке архівація і навіщо вона потрібна

Архівація прибирає з пристрою частину встановленого ПЗ — тимчасові файли, дозволи та сам "движок" застосунку — але зберігає його дані. Програма стає недоступною для запуску, зате звільняється місце в пам'яті, а відновлення відбувається у кілька торкань. Це простий спосіб розчистити сховище без скидання налаштувань і без повторного налаштування кожного сервісу.

Коли на смартфоні мало вільного місця, Play Store може самостійно "згортати" рідко відкривані додатки. Для цього відкрийте Google Play, натисніть на іконку профілю у правому верхньому куті, перейдіть у "Налаштування", розгорніть розділ "Загальні" та активуйте пункт "Автоматично архівувати додатки". Після цього Play Store почне архівувати нечасто використовувані програми, щойно пристрою бракуватиме пам'яті.

Якщо хочете повний контроль, відкрийте "Налаштування" — "Додатки", оберіть потрібну програму та натисніть "Архівувати" внизу екрана. Сторінка налаштувань такого застосунку стане сірого кольору, а в списку програм він відображатиметься тьмяно з піктограмою стрілки — це вказує, що він заархівований.

Повернути програму до роботи можна прямо з меню додатків: знайдіть значок і торкніться його — Play Store почне повторне завантаження. Альтернативний шлях — "Налаштування" — "Додатки" — *вибраний застосунок* — "Відновити". Для інсталяції потрібне активне підключення до інтернету та достатньо вільного місця.

Як виключити окремі додатки з автоматичної архівації

Для важливих сервісів, якими ви користуєтесь нечасто, але хочете мати під рукою, відкрийте "Налаштування" — "Додатки", зайдіть у картку потрібної програми й вимкніть перемикач "Керувати додатком, якщо не використовується". Після цього Play Store не архівуватиме цей застосунок навіть за браку пам'яті.

Нагадаємо, що лінійка iPhone 17 стала першою, де навіть базова модель отримала 256 ГБ пам'яті на старті — удвічі більше, ніж у попередніх поколіннях. Водночас у продажу й надалі доступні iPhone 16 і 16e зі 128 ГБ, і тут виникає цілком слушне питання: чи вистачить такого обсягу для комфортного користування у 2025 році.

Також ми писали, що навіть якщо місце на телефоні закінчилося, це ще не привід видаляти спогади чи важливі файли. Є кілька ефективних способів швидко звільнити сховище без втрати даних.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
